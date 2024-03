Die Modelle der Xiaomi 14 Serie können ihre Stärken vor allem dann ausspielen, wenn sie eine Verbindung zum mobilen Internet haben und daher ist es recht wichtig zu wissen, wie man eine Sim Karte bei den Modellen einlegt und welche Möglichkeiten für Sim es beim Xiaomi 14 gibt. Grundsätzlich unterscheiden sich die Xiaomi 14 dabei recht wenig von den Vorgänger-Modellen. Allerdings gibt es im Detail und vor allem beim Thema eSIM Unterschiede, die man beachten sollte.

Xiaomi 14: Welche Sim Karte wird benötigt und wie setzt man sie ein?

Xiaomi bietet bei der 14er Serie sowohl das Xiaomi 14 als auch das Xiaomi 14 ultra an. Die Konfiguration bei den Simkarten ist etwas unterschiedlich, daher haben wir hier beiden Versionen getrennt behandelt.

Das Xiaomi 14 ultra ist die Premium-Variante und setzt auf Nano-Simkarten. Es unterstützt Dual-Sim so dass man zwei Simkarten gleichzeitig einsetzen kann.Die Geräten haben aber einige Nachteile im Vergleich mit der normalen Version (was man so von einem Topmodell gar nicht erwarten würde): die Geräte unterstützen keine eSIM. Man kann mit dem Xiaomi 14 ultra also nur Plastik-Simkarten nutzen.

Xiaomi 14 Ultra OHNE eSIM

Die Xiaomi 14 Modelle in der normalen Versionen haben auch eSIM verbaut und können so eSIM Tarife auch direkt auf die Geräte laden. Allerdings gibt es nur eine eSIM. Wer mehr als einen Tarif nutzen möchte, benötigt für die zweite Sim dennoch immer eine Plastik-Simkarte. Die Simkarten haben immer ein Nano-Sim Format.

Xiaomi 14 Sim

Die Xiaomi 14 (ultra) bieten leider keine SD-Karten Unterstützung an. Man kann den Speicher also nicht per SD Karte erweitern, daher gibt es dafür auch keinen extra Slot.

Wie setzt man die Simkarte beim Xiaomi 14 ein?

Das Xiaomi 14 unterstützt Dual-SIM. Sie können also zwei Nano-SIM-Karten gleichzeitig verwenden. In den meisten Fällen können Sie beide SIM-Karten für Telefonate, SMS und mobile Datendienste nutzen. Die Konfiguration der Dual-SIM-Funktion kann jedoch je nach Mobilfunkanbieter und Tarif variieren.

Vorbereitung:

Nano-SIM-Karte: Stellen Sie sicher, dass Sie eine Nano-SIM-Karte haben. Falls Sie eine Micro- oder Mini-SIM-Karte besitzen, können Sie einen Adapter verwenden, um diese auf Nano-SIM-Format zu bringen. Achten Sie darauf, dass der Adapter qualitativ hochwertig ist, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Nano-SIM-Karte haben. Falls Sie eine Micro- oder Mini-SIM-Karte besitzen, können Sie einen Adapter verwenden, um diese auf Nano-SIM-Format zu bringen. Achten Sie darauf, dass der Adapter qualitativ hochwertig ist, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten. SIM-Karten-Entriegelungstool: Das Xiaomi 14 wird standardmäßig mit einem SIM-Karten-Entriegelungstool ausgeliefert. Dieses Werkzeug finden Sie im Lieferumfang Ihres Smartphones. Es handelt sich in der Regel um ein kleines, längliches Stück Metall, das zum Öffnen des SIM-Karten-Schachtes verwendet wird.

Das Xiaomi 14 wird standardmäßig mit einem SIM-Karten-Entriegelungstool ausgeliefert. Dieses Werkzeug finden Sie im Lieferumfang Ihres Smartphones. Es handelt sich in der Regel um ein kleines, längliches Stück Metall, das zum Öffnen des SIM-Karten-Schachtes verwendet wird. Alternative Werkzeuge: Falls Sie das SIM-Karten-Entriegelungstool nicht finden können, können Sie alternativ auch eine Büroklammer oder einen ähnlichen Gegenstand verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass das Werkzeug keine scharfen Kanten hat, um Beschädigungen am SIM-Karten-Schacht zu vermeiden.

Einsetzen der SIM-Karte:

Schalten Sie das Xiaomi 14 aus. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone vollständig heruntergefahren ist, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen. Dies ist wichtig, um Datenverlust zu vermeiden. Suchen Sie den SIM-Karten-Schacht. Dieser befindet sich am oberen linken Rand des Gehäuses. In einigen Fällen kann der SIM-Karten-Schacht auch an der Unterseite oder an der Seite des Smartphones zu finden sein. Konsultieren Sie im Zweifelsfall das Benutzerhandbuch Ihres Xiaomi 14, um die Position des SIM-Karten-Schachts zu ermitteln. Entfernen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-Schachts. Verwenden Sie dazu das SIM-Karten-Entriegelungstool oder ein alternatives Werkzeug. Setzen Sie das Werkzeug vorsichtig in die kleine Öffnung am SIM-Karten-Schacht ein und drücken Sie leicht darauf, um die Abdeckung zu lösen. Legen Sie die Nano-SIM-Karte in den SIM-Karten-Schacht ein. Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte richtig herum liegt. Die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte sollte in die entsprechende Aussparung im SIM-Karten-Schacht passen. Schließen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-Schachts. Drücken Sie die Abdeckung vorsichtig an, bis sie hörbar einrastet. Schalten Sie das Xiaomi 14 ein. Warten Sie, bis das Smartphone vollständig hochgefahren ist. Konfigurieren Sie die SIM-Karte. In einigen Fällen müssen Sie die SIM-Karte nach dem Einsetzen noch konfigurieren. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres Smartphones.

Wenn Sie Probleme beim Einsetzen der SIM-Karte haben, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch Ihres Xiaomi 14. In der Bedienungsanleitung finden Sie detaillierte Anweisungen und Abbildungen, die Ihnen beim Einsetzen der SIM-Karte helfen können.

Zuletzt aktualisiert: 11. März 2024