Xiaomi Smartphones (und auch die Modelle von Poco und Redmi) sind wie alle anderen Android Smartphones im Fokus von Angreifern, die versuchen, Zugriff auf die Geräte zu bekommen um Daten abzugreifen oder Malware zu verteilen. Erfreulicherweise gibt es aber eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man sich gegen so etwas schützen kann und mit einigen einfachen Tipps kann man eine Vielzahl dieser Bedrohungen abwehren. Wie das geht, wollen wir hier im Artikel zeigen.

Wir beziehen uns hier im Artikel immer auf Xiaomi Geräte. Die Hinweise gelten aber auch für die Modelle von Poco und Redmi, da diese auch MIUI als Betriebssystem nutzen.

HINWEIS Es ist oft mit Arbeit verbunden, das Smartphone aktuell zu zu halten und Sicherheitstipps umzusetzen. Noch mehr Arbeit macht es aber, ein Handy wiederherzustellen, wenn das Smartphone gehackt wurde. Daher sollte man lieber die Arbeit in die Sicherheit investieren.

Sicherheitstipps für Xiaomi, Poco und Redmi: so schützt man die Smartphones

Das Xiaomi ist ein wertvolles technisches Gerät, das sensible Daten und persönliche Informationen enthält. Daher ist es wichtig, dass du dein Smartphone vor unbefugtem Zugriff und Cyberangriffen schützt. Mit diesen Sicherheitstipps kannst du die Sicherheit deines Xiaomi deutlich verbessern:

1. Starke Passwörter und biometrische Authentifizierung: Verwende für dein Xiaomi ein komplexes Passwort, das mindestens 12 Zeichen lang ist und aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen besteht. Vermeide die Verwendung von leicht zu erratenden Informationen wie deinem Namen, Geburtsdatum oder Adressdaten. Aktiviere die biometrische Authentifizierung (z.B. Fingerabdrucksensor oder Gesichtserkennung) als zusätzliche Sicherheitsebene. Diese Verfahren bieten eine bequeme und gleichzeitig sichere Möglichkeit, dein Gerät zu entsperren.

2. Software-Updates und Virenschutz: Stelle sicher, dass dein Xiaomi immer auf dem neuesten Stand ist. Installiere alle verfügbaren Software-Updates und Sicherheitspatches, um bekannte Sicherheitslücken zu schließen und dein Gerät vor neuen Bedrohungen zu schützen. Installiere eine zuverlässige Virenschutz-App aus dem Google Play Store, um dein Smartphone proaktiv vor Malware, Viren und anderen Bedrohungen zu schützen. Führe regelmäßige Scans durch, um sicherzustellen, dass dein Gerät frei von Schadsoftware ist.

3. Sichere Nutzung des Internets und Apps: Sei beim Surfen im Internet und bei der Nutzung von Apps vorsichtig. Besuche nur vertrauenswürdige Websites und klicke nicht auf Links aus unbekannten Quellen. Lade Apps ausschließlich aus dem Google Play Store oder anderen offiziellen Quellen herunter. Vermeide Apps aus dubiosen Quellen, da diese Schadsoftware enthalten könnten. Achte auf die Berechtigungen, die Apps beim Herunterladen anfordern. Gewähre Apps nur die Berechtigungen, die für ihre Funktion unbedingt notwendig sind.

4. Zwei-Faktor-Authentifizierung und Datenverschlüsselung: Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle wichtigen Online-Konten (z.B. E-Mail, Bankkonten, Social Media). Diese zusätzliche Sicherheitsebene erschwert Hackern den Zugriff auf deine Konten, selbst wenn sie dein Passwort kennen. Verschlüssele deine sensiblen Daten auf deinem Smartphone, um sie vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Nutze dafür die integrierten Verschlüsselungsfunktionen deines Xiaomi 13 oder eine zusätzliche Verschlüsselungs-App.

5. Vorsicht beim Teilen persönlicher Informationen: Sei vorsichtig, welche Informationen du online und in Apps teilst. Vermeide es, deine vollständige Adresse, Telefonnummer oder andere sensible Daten preiszugeben. Verwende separate Passwörter für verschiedene Online-Konten. Vermeide die Verwendung desselben Passworts für mehrere Konten, da dies die Sicherheit aller Konten gefährdet.

6. Sichere deine Daten und setze dein Smartphone zurück: Erstelle regelmäßig Backups deiner wichtigen Daten (z.B. Fotos, Videos, Kontakte) auf einem externen Speichermedium oder in der Cloud. So kannst du deine Daten im Falle eines Datenverlusts oder Geräteausfalls wiederherstellen. Wenn du dein Xiaomi verkaufst oder verschenkst, setze es auf die Werkseinstellungen zurück, um alle deine Daten und Einstellungen zu löschen. Mehr dazu: Xiaomi Backup

VIDEO Werbung und Tracking bei Xiaomi abschalten

Spezielle Sicherheitsfunktionen bei Xiaomi, Redmi und Poco

Die oben genannten Tipps sind allgemeine Sicherheitshinweise für Smartphones. Es ist wichtig, dass du dich zusätzlich über die spezifischen Sicherheitsfunktionen informierst und diese aktivierst. In der Bedienungsanleitung deines Smartphones findest du weitere Informationen und Hilfestellungen. Mit diesen erweiterten Sicherheitstipps und einem bewussten Umgang mit deinem Xiaomi kannst du die Sicherheit deines Gerätes deutlich verbessern und deine Daten vor unbefugtem Zugriff schützen.

1. Mi Security:

Virenscan: Diese Funktion scannt dein Gerät regelmäßig nach Malware, Viren und anderen Bedrohungen und benachrichtigt dich, wenn es etwas findet.

Diese Funktion scannt dein Gerät regelmäßig nach Malware, Viren und anderen Bedrohungen und benachrichtigt dich, wenn es etwas findet. Berechtigungsverwaltung: Mit dieser Funktion kannst du die Berechtigungen kontrollieren, die Apps auf deinem Gerät haben. So kannst du verhindern, dass Apps auf deine sensiblen Daten zugreifen oder Funktionen deines Geräts missbrauchen.

Mit dieser Funktion kannst du die Berechtigungen kontrollieren, die Apps auf deinem Gerät haben. So kannst du verhindern, dass Apps auf deine sensiblen Daten zugreifen oder Funktionen deines Geräts missbrauchen. Sperrlisten: Mit dieser Funktion kannst du unerwünschte Anrufe und SMS blockieren. So kannst du dich vor lästiger Werbung und Betrugsversuchen schützen.

Mit dieser Funktion kannst du unerwünschte Anrufe und SMS blockieren. So kannst du dich vor lästiger Werbung und Betrugsversuchen schützen. Find My Device: Diese Funktion hilft dir, dein verlorenes oder gestohlenes Gerät zu finden. Du kannst es auf einer Karte lokalisieren, es aus der Ferne sperren oder alle Daten auf dem Gerät löschen.

Diese Funktion hilft dir, dein verlorenes oder gestohlenes Gerät zu finden. Du kannst es auf einer Karte lokalisieren, es aus der Ferne sperren oder alle Daten auf dem Gerät löschen. Datenbereinigung: Mit dieser Funktion kannst du temporäre Daten und Cache-Dateien löschen, um Speicherplatz freizugeben und die Leistung deines Geräts zu verbessern.

2. App Lock: Mit dieser Funktion kannst du sensible Apps, wie z.B. Banking-Apps oder Messaging-Apps, mit einem Passwort oder Fingerabdruck schützen. So kannst du verhindern, dass Unbefugte Zugriff auf deine Daten in diesen Apps erhalten.

3. Dual Apps: Mit dieser Funktion kannst du zwei separate Instanzen derselben App für verschiedene Benutzerkonten erstellen. So kannst du z.B. eine private und eine berufliche Version von WhatsApp oder Facebook auf deinem Gerät nutzen.

4. Verborgene Apps: Mit dieser Funktion kannst du Apps vor neugierigen Blicken verstecken. So kannst du deine privaten Apps vor anderen Benutzern deines Geräts schützen.

