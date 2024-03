Offiziell vorgestellt: Samsung Galaxy A35 und A55

Samsung bringt die Verstärkung für die Mittelklasse offiziell in die Stores. An heute sind die Modelle verfügbar und man kann daher sowohl das Samsung Galaxy A35 und A55 kaufen.

„Mit der Galaxy A-Serie machen wir unsere neuesten Technologien einem breiteren Publikum zugänglich, damit mehr Menschen davon profitieren können“, sagt TM Roh, Präsident und Head of Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics. „Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr noch mehr Möglichkeiten auf den Geräten der Galaxy A-Serie zu eröffnen, unter anderem bieten wir Samsung Knox Vault zum ersten Mal in dieser Serie an. Wir sind stolz darauf, Nutzer*innen der Galaxy A-Serie ein sicheres und zuverlässiges mobiles Erlebnis zu ermöglichen.“

Leider fehlen bisher noch offizielle Details zum Chipsatz. Samsung hat hierzu noch keine Angaben gemacht. Die meisten Experten gehen aber von einem Exynos 1480 Prozessor aus. Die Größe und das Display beider Modelle ist weitgehend identisch, auch bei der Kamera gibt es nur beim Ultraweitwinkel-Sensor Vorteile für das Galaxy A55. Auf beiden Geräten läuft dazu Android 14. Es soll 4 Jahre Android Updates geben und für 5 Jahre Sicherheitsupdates. Damit liegen die A-Modelle etwas hinter den Topmodellen, die sogar 7 Jahre Updates bekommen.

Knox Vault aber kein Galaxy AI

Erfreulicherweise gibt es für die A-Serie bei den beiden Geräten nun auch die Knox Vault Funktion. Damit gibt es ein System, in dem man Daten sicher aufbewahren kann und sie sind selbst dann noch geschützt, wenn jemand Zugriff auf die normale Ebene der Gerät hat. Was fehlt sind allerdings die Galaxy AI Funktionen. Diese behält Samsung weiter den Topmodelle vor und daher gibt es weder für das Galaxy A35 und noch für das Galaxy A55 diese Technik.

Die neue Samsung Galaxy A-Serie ist ab dem 11. März in Deutschland verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen zu den Modellen der A-Serie sind:

Samsung Galaxy A55 5G ab 479 €

Samsung Galaxy A35 5G ab 379 €

Samsung schafft für Kund*innen attraktive Angebote und führt auch hier die bewährten Trade In Angebote weiter. Bis zum 1. April 2024 erhalten Kund*innen daher bei Bestellung eines A35 oder A55 Geräts im Samsung Online Shop ein gratis Value Package bestehend aus einem A55/A35 Clear Case und einem A55/A35 Screen Protector.3

Des Weiteren bietet Samsung bei Bestellung im Samsung Online Shop bis zum 17. April 2024 ein kostenloses Speicherupgrade für die neuen Modelle der Galaxy A-Serie an, also die Modelle mit 256 GB Speicher zum Preis der 128 GB-Modelle.