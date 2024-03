Nothing setzt auf Perplexity AI App für die eigenen Smartpones

Der Verkauf der neuen Nothing Phone 2a ist gestartet und das Unternehmen hat bereits 60.000 Verkäufe der neuen Smartphones in den Stunden nach dem Marktstart bekannt gegeben. Dazu gibt es eine neue Kooperation mit Perplexity und die App kann von Nothing Nutzer ein Jahr kostenlos eingesetzt werden, wenn man ein neues Nothing Phone 2a holt.

Nothing schreibt selbst dazu:

Nothing hat auch seine erste Partnerschaft im Bereich künstliche Intelligenz mit Perplexity bekannt gegeben, einem KI-gesteuerten Antwort-Engine, der die Art und Weise, wie wir im Internet nach Informationen suchen, revolutioniert. Berechtigte Personen, die bis zum 19. März ein Phone (2a) über nothing.tech oder Flipkart erwerben, haben die Möglichkeit, bis zu ein Jahr lang kostenlos von Perplexity Pro zu profitieren. Perplexity gewinnt zunehmend an Beliebtheit, da eine klare Nachfrage nach einer Plattform besteht, die sich durch den Informationsüberfluss kämpft und präzise, auf den Benutzer ausgerichtete Antworten liefert – besonders in einer Ära, in der Zeit kostbar ist. Nothing teilt diese Mission und freut sich darauf, Phone (2a) Nutzern diese Möglichkeit anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter nothing.tech/perplexity.

Die Perplexity App arbeitet dabei eigenständig und ist daher nicht direkt in den Phone 2A integriert. Stattdessen wird sie als Android App dazu geladen beantwortet dann die Frage der Nutzer. Nothing setzt also nicht auf eine eigene Lösung im AI Bereich, sondern nutzt bereits bestehende AI Ansätze.

Zuletzt aktualisiert: 13. März 2024