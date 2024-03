Xiaomi: Darum laufen keine Video mehr im Background

Xiaomi hat ein Feature aus MIUI entfernt, dass viele Nutzer gerne genutzt haben: die Video-Wiedergabe im Background. YouTube beispielsweise bietet dies als Premium-Feature an, aber MIUI Nutzer bei Xiaomi, Redmi oder Poco konnten diese Funktion auch ohne Premium-Account nutzen. Seit 7. März ist damit aber leider Schluss. Das Unternehmen hat das Feature sowohl für ältere Geräte als auch für neueren Modelle an MIUI 14 entfernt und auch bei HyperOS wurde diese Funktion abgeschaltet.

Bei AndroidAuthority heißt es dazu:

Xiaomi hat eine Funktion entfernt, die es MIUI-Geräten zuvor ermöglichte, Audio von YouTube-Videos auch bei ausgeschaltetem Bildschirm abzuspielen.

Das Unternehmen gab die Ankündigung am 7. März über seinen Mi Fans Telegram-Kanal bekannt und verwies auf die Compliance-Anforderungen für die Änderung.

In ihrem Beitrag teilte Xiaomi den Benutzern, von denen viele wahrscheinlich überrascht waren, mit, dass die Funktion „Videoton bei ausgeschaltetem Bildschirm abspielen“ in der Video-Toolbox-Funktion und die Funktion „Bildschirm ausschalten“ in der Spiele-Toolbox-Funktion entfernt wurden kürzliche Updates. Diese Funktionen wurden erstmals mit MIUI 12 eingeführt.