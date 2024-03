Google Pixel Fold 2: Produktion soll bereits im April starten

Google arbeitet derzeit an der zweiten Version des eigenen faltbaren Smartphones und wird die Geräte wohl in wenigen Monaten auf den Markt bringen. Laut Ross Young soll die Produktion der Modelle bereits im April starten und dann dürfte der Zeitraum der Vorproduktion der google Pixel Fold 2 wohl weniger als 3 Monate dauern.

Ross Young schreibt zu den aktuellen Details:

Die Leaks beim Pixel Fold 2 weisen nicht auf die richtigen Displaygrößen hin. 8,02 Zoll für das faltbare Display und 6,29 Zoll für das Cover-Display. Die Plattenproduktion beginnt im April! Es kommt.

Sollten die Daten von Young stimmen, dann fällt das Display beim Pixel Fold 2 auch etwas größer aus als beim Vorgänger. Das Pixel Fold hatte aufgeklappt eine Bildschirm-Diagonale von 7,6 Zoll. Beim Pixel Fold 2 sind es 0,4 Zoll mehr. Auch das Außendisplay des Fold 2 legt zu. Im letzten Jahr kam dieser Bildschirm auf 5,8 Zoll, in diesem Jahr werden es sogar 6,29 Zoll sein, also auch um die 0,4 Zoll Zuwachs in diesem Bereich.

Die Pixel Fold Modelle im letzten Jahr gingen ab 20. Juni auch in Deutschland in den Handel. Man kann davon ausgehen, dass Google sich beim Zeitplan wohl daran orientieren wird – man kann die neuen Pixel Fold 2 daher wohl auch wieder im Juni erwarten.

Bild: Pixel Fold