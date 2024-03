Überraschung beim Galaxy S24: Das Plus-Modell punktet besonders

Bereits bei den Vorbestellungen sah es bei den Verkaufszahlen des Galaxy S24 ziemlich gut aus und auch die Verkäufe in den ersten 3 Wochen bestätigen nun, dass die Topmodelle gut beim Kunden ankommen. Die Gesamt-Verkaufszahlen sind im Vergleich zum Samsung Galaxy S24 bereits um 8 Prozent angestiegen und das ist vor allem auf das Samsung Galaxy S24 plus zurückzuführen. Die Geräte führen sonst immer ein Schattendasein, in diesem Jahr sind die Verkaufszahlen aber um über 50 Prozent angestiegen und damit ist ein großer Teil des Erfolges der Galaxy S24 auf die Plus-Version zurückzuführen.

Die Zahlen sehen laut Counterpoint wie folgt aus:

Laut dem neuesten wöchentlichen Smartphone-Modellverkaufs-Tracker von Counterpoint Research stiegen die weltweiten Verkaufszahlen von Samsungs Geräten der Galaxy S24-Serie im Vergleich zur Galaxy S23-Serie in den ersten drei Wochen der Verfügbarkeit um 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Nachfrage nach S24 und S24 Ultra blieb relativ unverändert im Vergleich zum S24 Plus, das im Vergleich zum Vorjahr um 52 % wuchs und mehr als ein Fünftel der Verkäufe ausmachte.

Insgesamt gesehen machen die Samsung Galaxy S24 ultra aber immer noch den größten Teil der Verkäufe aus. Das Premium-Modelle verkauft sich also immer noch besonders gut und ist das dominierende Modelle der S24-Reihe.

Es bleibt aber natürlich abzuwarten, wie sich die Verkäufe in den kommenden Monaten entwickeln werden. Durchaus denkbar, dass die Plus Modelle den Erfolg weiter fortsetzen, es wäre aber auch möglich, dass sich die Ultra-Modelle wieder besser verkaufen und mit mehr Rabatten eventuell auch die Verkaufszahlen im Premium-Bereich ansteigen werden. Beim normalen Samsung Galaxy S24 ist jetzt schon absehbar, dass die Verkäufe gegen Ende des Jahres durch die FE Version abnehmen werden, aber beim Plus und Ultra gibt es keine FE Version und damit keinen Abbruch bei den Verkaufszahlen.

Zuletzt aktualisiert: 14. März 2024