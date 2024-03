Pixel 8a: Gewissheit beim Launch-Termin

Das Google Pixel 8a wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Google I/O vorgestellt und nun gibt es auch Gewissheit beim Datum. Google hat die Webseite dazu inzwischen online gestellt und dort wird der 14. Mai als Datum für das Event genannt. Man kann also davon ausgehen, dass auch die neuen Pixel 8a zu diesem Termin präsentiert werden, auch wenn Google dies offiziell bisher so noch nicht benannt hat.

Auf der Webseite kann man sich auch bereits für das neue Event registrieren und bekommt dann alle weiteren Details zugeschickt. Wer also mehr wissen möchte, kann sich an der Stelle mit dem eigenen Google Account einschreiben:

Runderes Design beim Pixel 8a

Google wird bei den kommenden Pixel 8a beim Design einige Neuerungen vornehmen. Bereits im Vorfeld hatten Konzept-Leaks das bereits angedeutet und nun bestätigen die geleakten Bilder der Box die Neuerungen. Demnach setzt Google beim Pixel 8a auf deutlich mehr Abrundungen an den Ecken. Die Modelle sehen damit wesentlich runder aus als der Vorgänger und auch als die Pixel 8. Man wird also bereits beim Design erkennen, welches Pixel Modelle in Nutzer in der Hand hält.

Es gibt mittlerweile auch erste Grafiken zum Pixel 9 und hier scheint Google noch mehr Designänderungen vornehmen zu wollen. Beispielsweise wird das Kameraband wohl nicht fortgesetzt, sondern in ein Kameramodul umgewandelt.

Zuletzt aktualisiert: 15. März 2024