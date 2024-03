Samsung Galaxy A35 bekommt endlich eSIM

Die neuen Samsung Galaxy A35 und A55 Modelle sind in erster Linie eine Weiterentwicklung der bisherigen Geräte und bringen bei Technik und Design wenig grundlegend Neues mit. An einer Stelle hat das Unternehmen aber nachgebessert und weitet den eSIM Support nun auch auf die Galaxy A35 aus. Im Letzten Jahr war es nur das Galaxy A54, das mit einer eSIM ausgestattet war, in diesem Jahr sind es sowohl Galaxy A35 als auch A55.

Bei esim-karte.com schreibt man dazu:

Samsung hat in dieser Woche die beiden neuen Mittelklasse-Modelle Samsung Galaxy A35 und A55 vorgestellt und beim Thema eSIM gibt es gute Nachrichten. Bereits im letzten Jahr gab es das eSIM Update bei der 5er Version und in diesem Jahr hat auch das Samsung Galaxy A35 eSIM bekommen. Man kann also nun auch auf diese Geräte die Tarife direkt laden und benötigt keine Plastik-Simkarte mehr. Damit gibt es jetzt ein weiteres Modell bei Samsung mit dieser Technik und das Galaxy A35 dürfte das billigsten Samsung Smartphone mit eSIM sein.

Damit hält die eSIM nun auch bei Samsung Stück für Stück in der Mittelklasse Einzug und wenn es so weiter geht, kann man die neue Technik unter Umständen im nächsten Jahr auch bei den noch günstigeren Modellen von Samsung bekommen. Kunden kann es nur freuen, den man kann nun die Prepaid Tarife und Laufzeit-Flatrates auch direkt auf die Geräte laden.

Leider bieten aber nach wie vor nicht alle Mobilfunk-Anbieter auf dem Markt ihre Tarife auch bereits mit eSIM an. Vor allem bei den Discounter, im Prepaid Bereich und im O2 Netz gibt es noch viele Angebote, die reine Plastik-Sim Tarife sind und die daher gar nicht auf die eSIM geladen werden können. Hier hat sich in den letzten Jahren aber viel getan – früher oder später dürfte es nur noch Anbieter mit eSIM Unterstützung auf den Markt geben. Für die Nutzer von Galaxy A35 macht das aber wenig Unterschied, denn man kann neben der eSIM auch regulär weiter Simkarte nutzen (per Dual Sim sind sogar zwei Sim gleichzeitig möglich).

Zuletzt aktualisiert: 15. März 2024