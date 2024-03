Samsung Galaxy Ring: 400.000 Einheiten zum Start

Das Interesse an einem smarten Ring von Samsung ist groß und Samsung hat die neuen Geräte bereits zweimal präsentiert um das Nutzerinteresse auch wirklich zu wecken. Laut TheElec in Korea glaubt man daher auch, dass die Nutzer gut zugreifen werden, wenn der Ring endlich auf dem Markt erscheint und die Anfangsproduktion der Geräte sollte bei 400.000 Stück liegen. Zum Vergleich: Apple hatte von Apple Vision Pro Headset weniger als 100.000 Stück in der Vorproduktion.

Samsung geht also wohl davon aus, das der Galaxy Ring gute Verkaufszahlen erzielen wird. Das dürfte bei der Konkurrenz gar nicht gut ankommen, denn Oura verkauft ja bereits eigene Ringe und dürfte von Stückzahlen von mehrere 100.000 Ringen noch deutlich entfernt sein. Apple ist noch gar nicht im Rennen, wann das Unternehmen den Apple Ring vorstellen kann, ist noch absolut offen.

Dazu wurde bestätigt, dass der Galaxy Ring zum Start nicht mit Apple Geräte kompatibel ist. Das schließt eine ganze Reihe von Nutzern aus, denn nur für den Ring wird wohl kein iPhone nutzer zu einem Samsung Smartphone wechseln.

Weitere Details zum Galaxy Ring von Samsung

Leider gibt es aber recht wenig neue Details zum Ring, sondern nur ein Bild und die bereits bekannte allgemeine Beschreibung der Technik. Aber bereits einige Tage früher hat das Unternehmen offiziell einige Details veröffentlicht. So soll es den Galaxy Ring in 3 Farben geben und 9 Größen sollen zur Verfügung stehen.

Samsung schreibt selbst zum neuen Ring und der Technik:

Mit seinem kleinen Formfaktor, vollgepackt mit den innovativen Technologien von Samsung, bietet der Galaxy Ring integrierte Erkenntnisse auf der Grundlage von Gesundheitsdaten, die tagsüber und nachts gesammelt werden. Obwohl der Galaxy Ring noch nicht veröffentlicht wurde, fasziniert er das Publikum bereits mit seinen drei Farboptionen – Schwarz, Gold und Silber – und neun verschiedenen Größen.

Leider wird in der Infografik auch kein Jahr für den Start des Galaxy Ring von Samsung genannt, aber mittlerweile gehen die meisten Experten davon aus, dass der neue Ring bereits im Juli 2024 zum Unpacked Event vorgestellt wird.