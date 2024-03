Android 15: Tastenkombinationen wie bei Windows geplant

Google testet für Android 15 eine erweiterte Form der Steuerung und ermöglicht es Nutzern, die neue Version per Tasten-Kombination zu steuern. Das kennt man von den Tasten-Kombinationen unter Windows und Google scheint dies nun auch bei Android umsetzen zu wollen. Allerdings wird es diese Funktion natürlich nur dann geben, wenn man eine physische Tastatur für Handys oder Tablets nutzt. Die normale Steuerung bei Smartphones bleibt also gleich.

Bei androidheadlines schreibt man dazu:

Im Moment handelt es sich hierbei um sehr frühe Informationen, die daher mit Vorsicht zu genießen sind. Derzeit testet Google einige Android 15-Funktionen über die Android 14 QPR 3 Beta. Daher handelt es sich hierbei um sehr frühe Informationen. Es ist nicht abzusehen, ob diese Funktion es in die endgültige Version schaffen wird. Wenn Sie an Ihrem Tablet oder Telefon arbeiten, verwenden Sie wahrscheinlich immer noch dieselben Tastaturkürzel wie auf Ihrem Computer. Wenn Sie also normalerweise mehrmals pro Minute die Umschalt-, Strg- oder Alt-Taste gedrückt halten, sind Sticky-Tasten von großem Nutzen. Wie der Android-Softwareentwickler Mishaal Ramen herausgefunden hat, können Sie diese Funktion mit Android 14 QPR Beta 3 in den Einstellungen der physischen Tastatur aktivieren. Auch wenn dies in der Betaversion von Android 14 getestet wird, ist es wahrscheinlich, dass dies eine Funktion in Android 15 wird.

Android 15 wird wohl im Sommer auf der Google I/O vorgestellt und wird dann im Herbst als finale Version verteilt.

Android 15: Ein Feature aus Android 4.2 kehrt zurück

Google plant für Android 15 wieder eine Reihe von neuen Funktionen und eine davon ist bereits bekannt: Das Unternehmen arbeitet derzeit wohl daran, Widgets auf den Sperrbildschirm zu bringen, so dass man dort wieder individuelle Inhalte anzeigen lassen kann, ohne dass man die Smartphones entsperren muss. So eine Funktion gab es bereits in Android 4.2 – sie wurde aber wieder entfernt. In Android 15 könnte es ein Revival geben, wenn auch wohl in etwas abgewandelter Form, denn natürlich sollen diese Widgets keine sensiblen Daten anzeigen.

Grundsätzlich scheinen auch nicht alle Apps per Widget auf dem Startbildschirm anzeigbar zu sein, sondern nur eine Auswahl mit speziellen Funktionen. Allerdings ist diese Funktion nach wie vor in der Entwicklung. Es kann also durchaus sein, dass sich daran noch etwas ändern wird.

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android

Zuletzt aktualisiert: 17. März 2024