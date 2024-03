Samsung Galaxy S25: Das Display soll größer werden

Der Trend bei den Smartphones scheint wieder zu etwas größeren Display zu geben. Apple wird wohl beim iPhone 16 auf größere Display setzen und auch für Samsung gibt es Hinweise, dass die Smartphones etwas mehr Bildschirm mitbringen werden. Konkret soll das Display bei der normalen Version 6,36 Zoll groß werden. In diesem Jahr haben die Modelle ein 6,2 Zoll Display.

Konkrete Hintergründe für diese Änderung gibt es nicht, aber Samsung und auch andere Hersteller arbeiten bereits seit mehreren Jahren an immer größeren Displays, so dass diese Änderung nicht unbedingt überraschend kommt. Spannend wird eher, ob Samsung auch die Akku-Größe anpasst, denn ein größeres Display verbraucht in der Regel auch mehr Energie.

Gleichzeitig bedeutet der Schritt auch, dass selbst das kleinste Galaxy-S Modell eine Größe erreichen wird, die nicht mehr als handlich bezeichnet werden kann. Vor allem Fans von kompakten Geräten müssen daher wohl zu anderen Modellen greifen.

Die aktuellen Artikel zum Samsung Galaxy S24

Zuletzt aktualisiert: 18. März 2024