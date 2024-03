Vivo X Fold 3 soll am 26. März vorgestellt werden

Samsung hat derzeit im Foldables Bereich massive Konkurrenz von Huawei bekommen und es sieht so aus, als würde auch Vivo weiter mit eigenen Modellen Druck machen. Es sind sowohl die offiziellen Bilder der neuen Vivo X Fold 3 geleakt als auch die technischen Daten und das Datum der Vorstellung.

Demnach wird es sich beim Vivo X Fold 3 wieder um ein Premium-Modell handelt und die Bilder deuten dazu darauf hin, dass man die Geräte wieder sehr dünn ausfallen lassen wird – vom Design her kann das neue Vivo X Fold 3 also locker mit den Samsung Geräten mithalten. Leider gibt es noch keine Abmessungen und daher bleibt offen, ob das neue Fold 3 die 9,9 Millimeter Dicke des Honor Magic V2 unterbieten kann.

Der Start in China soll dabei bereits am 26. März sein. Leider sieht es für einen Start in Deutschland nicht unbedingt gut aus. Vivo hat nach dem Rechtsstreit mit Nokia den Shop in Deutschland weiter nicht in Betrieb genommen und man wird die Modelle daher wenn dann nur über Drittanbieter bekommen.

Die technischen Daten der neuen Vivo X Fold 3:

8,03″ 2K Samsung E7 AMOLED LTPO 8T Display, 120 Hz Bildwiederholfrequenz, 3000 Nits Spitzenhelligkeit

6,53″ Außendisplay

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz

Android 14

50 MP Hauptkamera + 50 MP Ultraweitwinkelkamera + 64 MP Teleobjektiv, Periskop-Zoomobjektiv, OIS-Rückkamera

5500-mAh-Akku

120 Watt kabelgebundenes Laden

50 Watt kabelloses Laden

Ultraschall-Fingerabdruckscanner im Display

IPX8-Einstufung