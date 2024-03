Samsung Smartphones werden meistens mit eine Standard-Konfiguration an Browser und Suchmaschine ausgeliefert. In der Regel sind das der Samsung Browser (Samsung Internet Browser) direkt von Samsung und die Suchmaschine von Google. Wer andere Dienste nutzen möchte, muss dies in der Regel manuell ändern und in diesem Artikel wollen wir zeigen, wie genau das geht und was man dabei beachten sollte.

Samsung: So ändert man Browser und Suchmaschine bei den Smartphones

So ändert man den Standard-Browser bei Samsung

Die genauen Schritte können je nach Android-Version und Samsung-Modell leicht variieren. Einige Samsung-Smartphones verfügen über einen eigenen Standardbrowser namens “Samsung Internet”. Sie können den Standardbrowser jederzeit wieder ändern, indem Sie die oben beschriebenen Schritte wiederholen. Der neue Browser muss dabei bereits auf dem Smartphone installiert sein, damit man ihn auswählen kann. Um den Standardbrowser auf einem Samsung-Smartphone zu ändern, befolgen Sie diese Schritte:

1. Einstellungen öffnen: Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem Samsung-Smartphone.

2. Apps-Menü aufrufen: Tippen Sie auf “Apps” oder “Anwendungen”, um die Liste aller installierten Apps anzuzeigen.

3. Standard-Apps auswählen: Suchen Sie nach dem Eintrag “Standard-Apps” und tippen Sie darauf.

4. Browser-App auswählen: Tippen Sie auf “Browser-App”.

5. Gewünschten Browser auswählen: Wählen Sie den gewünschten Browser aus der Liste der verfügbaren Apps. Sollte der Wunsch-Browser nicht mit angezeigt werden, sollte man prüfen, ob dieser bereits installiert ist.

6. Bestätigung der Auswahl: Tippen Sie auf “Immer”, um den ausgewählten Browser als Standardbrowser festzulegen.

Alternative Methode:

1. Chrome-Einstellungen öffnen: Öffnen Sie die Einstellungen-App von Google Chrome.

2. “Standardbrowser” aufrufen: Tippen Sie auf “Standardbrowser” im Menü.

3. “Zum Standardbrowser festlegen” wählen: Tippen Sie auf “Zum Standardbrowser festlegen”, um Chrome als Standardbrowser festzulegen.

So ändert man die Standard Suchmaschine bei Samsung Smartphones

Die Standard-Suchmaschine wird verwendet, wenn Sie in der Suchleiste des Startbildschirms oder in der Chrome-App eine Suche eingeben.

1. Einstellungen öffnen: Wischen Sie auf dem Startbildschirm Ihres Samsung-Smartphones von oben nach unten, um das Schnellzugriffsmenü zu öffnen. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen-App zu öffnen.

2. Apps-Menü aufrufen: Suchen Sie im Einstellungsmenü nach dem Eintrag “Apps” oder “Anwendungen” und tippen Sie darauf, um die Liste aller installierten Apps anzuzeigen.

3. Standard-Apps auswählen: Scrollen Sie im Apps-Menü nach unten und suchen Sie den Eintrag “Standard-Apps”. Tippen Sie darauf, um die Einstellungen für die Standard-Apps zu öffnen.

4. Suchmaschinen-App auswählen: Suchen Sie in der Liste der Standard-Apps den Eintrag “Suchmaschine”. Tippen Sie darauf, um eine Liste der verfügbaren Suchmaschinen-Apps anzuzeigen.

5. Gewünschte Suchmaschine auswählen: Wählen Sie die gewünschte Suchmaschine aus der Liste. Die meisten Samsung-Smartphones bieten Google als Standard-Suchmaschine an, aber Sie können auch alternative Apps wie Bing, DuckDuckGo oder Ecosia auswählen.

6. Bestätigung der Auswahl: Nachdem Sie die gewünschte Suchmaschine ausgewählt haben, erscheint ein Pop-up-Fenster. Tippen Sie auf “Immer”, um die ausgewählte App als Standardsuchmaschine für alle Suchanfragen festzulegen.

Um eine Standard-Suchmaschine zu entfernen, öffnen Sie das Standard-Apps-Menü und wählen Sie die Option “Suchmaschine”. Tippen Sie auf die gewünschte Suchmaschine und wählen Sie “Standard-Einstellung zurücksetzen”. Falls Sie mit der neuen Suchmaschine nicht zufrieden sind, können Sie jederzeit zur Standard-Suchmaschine von Samsung zurückkehren. Öffnen Sie das Standard-Apps-Menü und wählen Sie “Suchmaschine”. Wählen Sie “Samsung Search” aus der Liste der verfügbaren Optionen.

Die aktuellen Artikel zum Samsung Galaxy S24