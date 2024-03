Apple Ring: Experten streiten um den Stand der Entwicklung

Wie steht es im den smarte Ring von Apple? Samsung hat den eigenen Galaxy Ring bereits zweimal auf Events gezeigt und damit klar gemacht, dass man schon recht weit in der Entwicklung ist. Bei Apple dagegen gibt es noch eher wenig zu sehen. Der Apple Ring tauchte bisher nur in Konzepten und Patenten auf und das Unternehmen scheint daher noch nicht so weit zu sein wie Samsung.

Dazu streiten sich die Experten, wie der Stand bei Apple nun genau ist. Die Nachrichten reichen von einer Beschleunigung der Entwicklung bei Apple bis hin zu keiner konkreten Entwicklung, sondern nur einer Idee des Apple Ring.

Bei etnews schrieb man im Februar dazu:

Apple beschleunigt auch die Entwicklung des Apple Ring, indem es nach und nach Patente im Zusammenhang mit Smart Ringen anmeldet. Im November letzten Jahres wurde beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) ein Patent für das elektronische System des Smart Rings angemeldet. Es handelt sich um eine Technologie, die durch die Installation einer drahtlosen Kommunikationsschaltung mit kurzer Reichweite mit anderen Geräten verbunden werden kann. Es soll zur Steuerung von Smartphones und Tablets eingesetzt werden. Ein Branchenvertreter sagte: „Da Apple seit mehreren Jahren kontinuierlich Patente im Zusammenhang mit Smart Ringen veröffentlicht, scheint eine fortgeschrittene Entwicklung zur Kommerzialisierung unmittelbar bevorzustehen.“

Anders sieht es Mark Gurman. Er schreibt davon, dass Apple derzeit einen Ring “nicht aktiv” entwickeln würde. Das wäre natürlich ein Tiefschlag für alle Fans, die auf eine solche Technik warten. Mark Gurman schreibt bei Bloomberg konkret:

Im Moment ist die Ringidee genau das – eine Idee. Das Unternehmen entwickelt ein solches Gerät nicht aktiv, aber es gibt sicherlich Leute innerhalb der Mauern des Apple-Campus, die das Konzept fördern. Die Brille befindet sich inzwischen in einer Erkundungsphase, die als „Technologieuntersuchung“ innerhalb der Hardware-Engineering-Abteilung von Apple bekannt ist. Das Unternehmen prüft auch andere Ideen, beispielsweise die Ausstattung von AirPods mit Kameras.

Aktuell lässt sich leider auch nicht genau sagen, wer nun recht hat. Apple selbst hat noch keine Informationen zum Ring veröffentlicht, aber die Patente zeigen zumindest, dass man sich mit dem Thema beschäft. Es scheint also eine Form der Entwicklung eines Apple Rings zu geben, wenn auch vielleicht noch nicht konkret auf Produktebene.

Apple Ring – Quelle: https://www.inside-sim.de/25662/apple-ring-konzept-so-koennte-der-smarte-ring-aussehen/