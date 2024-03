Nothing will Nutzer eine Community-Edition des Phone 2a entwickeln lassen

Samsung hat mit den FE-Modellen bereits gezeigt, dass es sinnvoll sein kann, sich von den eigenen Nutzer inspirieren zu lassen. Nothing geht nun noch einen Schritt weiter und hat angekündigt, im Laufe des Jahres eine Phone 2a Version zu bauen, die direkt auf den Hinweisen aus der Community basiert. Nutzer, deren Entwurf ausgewählt wird, können dann beispielsweise auch direkt mit den Entwicklern und Designer zusammenarbeiten.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Nothing hat heute das Community Edition Projekt angekündigt, eine weltweit einzigartige Co-Creation Initiative, die Mitglieder der Community dazu einlädt, eine neue Variante des Phone (2a) zu entwerfen, zu verpacken, anzupassen und einzuführen. Jedes Produkt, das Nothing bisher veröffentlicht hat, wurde unter Berücksichtigung der Nothing Community entworfen. Das Community Edition Projekt ermöglicht es dem in London ansässigen Technologieunternehmen, gemeinsam zu gestalten und das Talent der kreativsten Fans zu nutzen.



Über einen Zeitraum von sechs Monaten und vier Phasen hinweg wird Nothing Einsendungen für das Design der ultimativen Version des Phone (2a) sammeln. Die Gewinner jeder Phase, die Hardware, Hintergrundbilder, Verpackung und Marketing-Kreativität umfassen, haben die Möglichkeit, direkt mit dem Team von Nothing zusammenzuarbeiten und ihre Kreationen zum Leben zu erwecken.

In den kommenden 6 Monaten werden dabei die Ideen zu Hardware, Hintergrundbilder, Verpackung und Marketing-Kreativität gesammelt und bewertet und danach soll die Phone (2a) Community Edition vorgestellt werden und auch in den Verkauf gehen. Gegen Ende dieses Jahres wird es also diese neue Version geben und es wird spannend werden zu sehen, welche Ideen die Nutzer haben.

Zuletzt aktualisiert: 21. März 2024