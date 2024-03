Samsung Galaxy A55 und A35 sind Mittelklasse-Modelle und haben daher auch eine Standard-Ausstattung, was den verbauten Speicher angeht

Das Galaxy A35 ist mit zwei Speicheroptionen erhältlich:

6 GB RAM + 128 GB Speicherplatz

8 GB RAM + 256 GB Speicherplatz

Das Galaxy A55 ist ebenfalls mit zwei Speicheroptionen erhältlich:

8 GB RAM + 128 GB Speicherplatz

8 GB RAM + 256 GB Speicherplatz

Ob der Speicherplatz ausreicht, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Wenn Sie viele Fotos und Videos machen, große Apps verwenden und Musik und Filme auf Ihrem Smartphone speichern, benötigen Sie mehr Speicherplatz. In den meisten Fällen sollte der Standardspeicherplatz von 128 GB jedoch ausreichend sein. Erfreulicherweise kann man den Speicher bei beiden Geräten erweitern, falls die 128GB doch nicht reichen sollten und wie das geht haben wir hier zusammegefast.

Samsung Galaxy A35 und A55: Kann man micro-SD als Speichererweiterung nutzen?

Die gute Nachricht: beide Modelle setzen auf die gleiche Konfiguration, was die Speicher-Erweiterung betrifft und daher kann man sowohl beim Samsung Galaxy A35 als auch beim Galaxy A55 den Speicher per MicroSD Karte erweitern. Aucn diese Weise stehen dann bis zu 1 Terabyte Speicherplatz zu Verfügung. Man sollte also mit passender SD Karte genug Speicher auch für viele Videos oder Fotos haben. Natürlich kann man auch kleinere MicroSD Karten nutzen, wenn man die 1 TB nicht komplett ausreizen möchte.

Negativ ist dagegen, dass es keinen echten eigenen Slot für die MicroSD Karte gibt. Man muss sich also immer entscheiden, ob man eine zweite SImkarte nutzen willoder den Speicher erweitern möchte. Beides zusammen ist nicht möglich, denn Samsung hat nur einen Hybrid-Träger verbaut.

Da die Modelle aber eSIM unterstützen, kann man für die zweite Simkarte auch eine eSIM einsetzen, dann ist dies kein größeres Problem mehr.

Speichererweiterung per Cloud beim Galaxy A35 und A55

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Speicher Ihres Galaxy A35 oder A55 in der Cloud zu erweitern:

1. Google Drive:

Google Drive ist eine kostenlose Cloud-Speicheroption, die mit Ihrem Google-Konto verbunden ist.

Sie erhalten 15 GB kostenlosen Speicherplatz, den Sie zum Speichern von Fotos, Videos, Dokumenten und anderen Dateien verwenden können.

Sie können zusätzlichen Speicherplatz gegen eine Gebühr erwerben.

2. Samsung Cloud:

Samsung Cloud ist eine weitere Option zum Erweitern des Speichers Ihres Galaxy-Geräts.

Sie erhalten 15 GB kostenlosen Speicherplatz, den Sie zum Speichern von Fotos, Videos, Kontakten und anderen Daten verwenden können.

Sie können zusätzlichen Speicherplatz gegen eine Gebühr erwerben.

3. Microsoft OneDrive:

Microsoft OneDrive ist eine weitere beliebte Option zum Erweitern des Cloud-Speichers.

Sie erhalten 5 GB kostenlosen Speicherplatz, den Sie zum Speichern von Fotos, Videos, Dokumenten und anderen Dateien verwenden können.

Sie können zusätzlichen Speicherplatz gegen eine Gebühr erwerben.

4. Dropbox:

Dropbox ist eine weitere Option zum Erweitern des Cloud-Speichers.

Sie erhalten 2 GB kostenlosen Speicherplatz, den Sie zum Speichern von Fotos, Videos, Dokumenten und anderen Dateien verwenden können.

Sie können zusätzlichen Speicherplatz gegen eine Gebühr erwerben.

Zuletzt aktualisiert: 21. März 2024