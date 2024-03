Wie viele Update und Android Versionen bekommen die Xiaomi 14 Modelle?

HyperOS ist die neue Benutzeroberfläche von Xiaomi, die erstmals auf dem Xiaomi 14 eingeführt wurde. Es basiert auf Android 14 und bietet einige neue Funktionen und Verbesserungen gegenüber der MIUI-Oberfläche, die Xiaomi zuvor verwendet hat. Zu den wichtigsten Funktionen von HyperOS gehören:

Xiaomi hat sich verpflichtet, die Sicherheit von HyperOS zu gewährleisten. Das Unternehmen hat mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Benutzeroberfläche zu verbessern, darunter:

Für die Sicherheit der Modelle ist aber natürlich auch wichtig, wie lange die Modelle Updates bekommen und Sicherheitslücken geschlossen werden. Das wollen wir hier im Artikel zeigen.

Lange Zeit gab es bei Xiaomi nur 2 Jahre Updates, aber mittlerweile hat das Unternehmen hier nachgebessert und kommuniziert den Update-Zeitraum inwischen auch recht gut. Daher wissen Nutzer an sich recht schnell wie lange die Geräte sicher einsetzbar sind.

Xiaomi schreibt dazu kurz und bündig:

Xiaomi 14 and Xiaomi 14 Ultra will include 4 generations of Android OS upgrades, as well as 5 years of security patches.