Android 15: 2. Developer Previev bringt Satelliten-Support auf die Pixel Modelle

Google hat die 2. Developer Previev von Android 15 für die Pixel Modelle zur Verfügung gestellt und zeigt damit, welche Features man zukünftig für die Android Modelle plant. Ein wichtiges neues Feature ist dabei die Satelliten-Kommunikation, die ab Android 15 generell durch das Betriebssystem unterstützt wird. Alle Android Hersteller können daher damit dann passende Hardware verbauen und Satelliten-Verbindungen in den Handys und Smartphones anbieten.

Google schreibt im Original dazu:

Android 15 erweitert die Plattformunterstützung für Satellitenkonnektivität weiter und enthält einige UI-Elemente, um ein einheitliches Benutzererlebnis in der gesamten Satellitenkonnektivitätslandschaft zu gewährleisten. Apps können ServiceState.isUsingNonTerrestrialNetwork() verwenden, um zu erkennen, wann ein Gerät mit einem Satelliten verbunden ist, und ihnen so ein besseres Bewusstsein dafür zu geben, warum vollständige Netzwerkdienste möglicherweise nicht verfügbar sind. Darüber hinaus bietet Android 15 Unterstützung für SMS-/MMS-Anwendungen sowie vorinstallierte RCS-Anwendungen, um Satellitenkonnektivität zum Senden und Empfangen von Nachrichten zu nutzen.

Daneben gibt es natürlich auch noch weitere Funktionen, die in dieser Version implementiert wurden. So hat Apple die NFC Verbindungen überarbeitet und will stabilere und schnellere Verbindungen anbieten um die Bezahlung per NFC einfacher und schneller zu machen. Am Zeitplan für den Rollout hat sich nichts geändert. Die Version mit stabilen Schnittstellen soll ab Juni zur Verfügung stehen. Ab Herbst wird es dann die ersten Geräte mit Android 15 geben.

