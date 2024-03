Samsung Galaxy A73: März Sicherheitspatch steht bereit

Samsung rollt derzeit ein neues Firmware-Update für die Samsung Galaxy A73 Modelle aus und rüstet die Geräte damit auf den Sicherheitslevel von März auf. Wer das Update bereits angezeigt bekommt, sollte es auch zeitnah installieren, denn die Sicherheitslücken sind mittlerweile bekannt und werden daher auch ausgenutzt.

Daneben gibt es wieder die üblichen Optimierungen und Bugfixes, wobei Samsung nicht genau erwähnt, welche Punkte beim Samsung Galaxy A73 verbessert wurden.

Die neue Version basiert dabei weiterhin auf One UI 6.0 und damit noch nicht auf der neueren One UI 6.1 Version. Die gute Nachricht ist aber, dass die Samsung Galaxy A73 sowohl Android 15 als auch One UI 6.1 bekommen werden und damit von den neuen Funktionen des Updates profitieren können. Schlechte Nachrichten gibt es dagegen bei Galaxy AI. Die KI-Funktionen der Galaxy S24 werden für die Galaxy A73 nicht angeboten bzw. können wenn dann nur per App separat geladen werden. AI bleibt also für die Galaxy A73 weiterhin keine Option.