Das sind die 10 dünnsten faltbaren Smartphones auf dem Markt

Die faltbaren Smartphones waren am Anfang noch recht schwer und auch eher klobig. Vor allem im letzten Jahr hat die Technik aber einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht und das Gewicht konnte deutlich reduziert werden. Dazu sind die Modelle mittlerweile auch zusammengeklappt nicht viel dicker als ein normales Smartphone und liegen teilweise bei unter 10 Millimetern Dicke. Die aktuell dünnsten (und leichtesten) faltbaren Modelle haben wir hier aufgeführt.

Die aktuellen Maße der faltbaren Smartphones

vivo X Fold3, ausgeklappte Dicke beträgt 4,65 mm, gefaltete Dicke beträgt 10,2 mm, wiegt 219 g Honor Magic Vs2 ist im aufgeklappten Zustand 5,1 mm dick, im zusammengeklappten Zustand 10,7 mm und wiegt 229 g. Honor Magic V2 veganes Leder, ungefaltete Dicke 4,7 mm, gefaltete Dicke 9,9 mm, Gewicht 231 g vivo X Fold3 Pro, Dicke im aufgeklappten Zustand beträgt 5,2 mm, Dicke im gefalteten Zustand beträgt 11,2 mm, Gewicht 236 g Honor Magic V2-Glas, 4,8 mm dick im aufgeklappten Zustand, 10,1 mm dick im gefalteten Zustand und wiegt 237 g OPPO Find N3, veganes Leder, ungefaltete Dicke 5,9 mm, gefaltete Dicke 11,9 mm, Gewicht 239 g Huawei Mate X5, veganes Leder, ungefaltete Dicke 5,3 mm, gefaltete Dicke 11,08 mm, Gewicht 243 g Huawei Mate X5, Glas, 5,3 mm dick im aufgeklappten Zustand, 11,08 mm dick im zusammengeklappten Zustand und wiegt 245 g OPPO Find N3-Glas, ungefaltete Dicke beträgt 5,9 mm, gefaltete Dicke beträgt 11,7 mm, Gewicht 245 g Samsung Galaxy Z Fold5, 6,1 mm dick im aufgeklappten Zustand, 13,4 mm dick im zusammengeklappten Zustand und wiegt 253 g

leider sind nicht alle dieser Modelle auch in Deutschland verfügbar. Das Vivo X Fold 3 ist gerade in China angekündigt und es ist noch nicht sicher, ob die Geräte auch in Deutschland auf den Markt kommen werden. Auch die OPPO Modelle sind in Deutschland nicht offiziell verfügbar. Das Honor Magic V2 steht aber auch in Deutschland zur Auswahl.

Zuletzt aktualisiert: 23. März 2024