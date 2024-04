UPDATE II Samsung Galaxy S23: Galaxy AI + One UI 6.1 auch für die FE Modelle

In den letzten Tagen gab es immer wieder Hinweise auf einen zeitnahen Start von One UI 6.1 für die Samsung Galaxy S23 und damit auch für einen Rollout der Galaxy AI Funktionen für diese Modelle. In China wurde nun auch ein Datum dafür mitgeteilt. Die neue Version soll offiziell ab 28. März zur Verfügung stehen und damit schafft es Samsung tatsächlich noch im März das Update zu verteilen.

UPDATE II Das Update der neuen Version für die Samsung Galaxy S23 FE ist ebenfalls bereits und wird in einigen Regionen bereits verteilt. In Indien sollen die Nutzer die neue Version bereits installieren können und haben daher One UI 6.1 und Galaxy AI auch auf dem Samsung Galaxy S23 FE.

Es gibt dazu Spekulationen, dass die neue Version in Europa sogar bereits etwas eher zur Verfügung stehen wird. Hier wird der 26. März als Termin genannt. Anders als in China ist dieser Startpunkt aber noch nicht offiziell bestätigt. Eventuell werden deutsche Nutzer der Galaxy S23 Modelle also One UI 6.1 und Galaxy AI sogar etwas eher bekommen – sicher ist das bisher aber noch nicht.

Es kann also auf jeden Fall nicht schaden, in der kommenden Woche ab und an zu prüfen, on das eigene Galaxy S23 Modell bereits eine neue Version anzeigt – dann hat man bereits die Chance, besonders schnell die Galaxy AI Funktionen auf den Geräten ausprobieren zu können.

Zuletzt aktualisiert: 2. April 2024