Die Galaxy AI Funktionen fehlen auf dem Samsung Galaxy S23

Die Samsung Galaxy S23 werden in den kommenden Tagen das Update auf One UI 6.1 bekommen und dann steht auch Galaxy AI für diese Modelle zur Verfügung. Allerdings wird es wohl nicht alle Funktionen der Galaxy S24 auch für die älteren Geräte geben. Galaxy S23 Nutzer müssen also in einigen Bereichen Abstriche machen. Konkret werden folgende Features nicht auf den Galaxy S23 Geräten unterstützt:

Vollbild-AOD

Anpassung der Bildschirmlebendigkeit im Vivid-Modus (damit gibt es aber beim Galaxy S23 auch keine Probleme und damit ist diese Funktion auch gar nicht notwendig)

im Vivid-Modus (damit gibt es aber beim Galaxy S23 auch keine Probleme und damit ist diese Funktion auch gar nicht notwendig) Foto-Super-HDR

Kamera-Algorithmus (leider ist noch nicht genau bekannt, was genau an der Stelle nicht unterstützt wird)

Vor allem im Kamera-Bereich sind die Unterschiede also durchaus da, die meisten Funktionen von Galaxy AI kommen aber auch auf die Samsung Galaxy S23.

Die unterstützten Funktionen von Galaxy AI auf dem Galaxy S23 sind:

Live Übersetzung und Transcript Assist: Mit AI Live-Übersetzung können Audio- und Textinhalte während eines Telefonats nahezu in Echtzeit übersetzt werden – direkt in der nativen Anruffunktion und ohne Apps von Drittanbietern. Dazu können auch Unterhaltung direkt übersetzt werden.

Mit AI Live-Übersetzung können Audio- und Textinhalte während eines Telefonats nahezu in Echtzeit übersetzt werden – direkt in der nativen Anruffunktion und ohne Apps von Drittanbietern. Dazu können auch Unterhaltung direkt übersetzt werden. Schreibassistent: Für SMS und Nachrichten in App bietet der Schreibassistent Nutzer*innen Formulierungsvorschläge in Echtzeit. Man kann die Messages damit überarbeiten und Fehler korrigieren. Das System arbeitet auch mit Android Auto zusammen und bietet schnelle Reaktionen auf Meldungen an. Per Note Asssist kann diese Funktion auch für die Notizen angewendet werden.

Für SMS und Nachrichten in App bietet der Schreibassistent Nutzer*innen Formulierungsvorschläge in Echtzeit. Man kann die Messages damit überarbeiten und Fehler korrigieren. Das System arbeitet auch mit Android Auto zusammen und bietet schnelle Reaktionen auf Meldungen an. Per Note Asssist kann diese Funktion auch für die Notizen angewendet werden. Nightographie: Dank der verbesserten Nightography-Funktion sind Fotos und Videos, die mit dem Spacezoom des Galaxy S24 Ultra aufgenommen werden, auch bei Vergrößerung beeindruckend. Die Pixelgröße des Galaxy S24 Ultra ist mit 1,4 µm um 60 % größer als beim Vorgängermodell, sodass auch bei schlechten Lichtverhältnissen mehr Licht eingefangen werden kann.

Dank der verbesserten Nightography-Funktion sind Fotos und Videos, die mit dem Spacezoom des Galaxy S24 Ultra aufgenommen werden, auch bei Vergrößerung beeindruckend. Die Pixelgröße des Galaxy S24 Ultra ist mit 1,4 µm um 60 % größer als beim Vorgängermodell, sodass auch bei schlechten Lichtverhältnissen mehr Licht eingefangen werden kann. AI Zoom: Der AI Zoom versucht in den Zwischenstufen des Zooms der Modelle besser Ergebnisse zu erzielen.

Der AI Zoom versucht in den Zwischenstufen des Zooms der Modelle besser Ergebnisse zu erzielen. Circle to Search: Inhalte lassen sich jetzt mit dem Finger umkreisen und dann gezielt danach suchen. Das gilt für Texte ebenso wie für Bilder.

