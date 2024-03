Was ist RAM plus bei den Samsung Galaxy Modellen?

RAM Plus ist eine Funktion bei Samsung Galaxy Geräten ab Android 12, die virtuellen Arbeitsspeicher bereitstellt. Einfach gesagt, nutzt sie freien Speicherplatz Ihres Gerätes, um die Leistung des regulären RAMs zu unterstützen.

Vorteile von RAM Plus:

Mehr Apps im Hintergrund geöffnet halten: Durch den virtuellen Arbeitsspeicher können mehr Apps im Hintergrund geladen bleiben, ohne dass sie geschlossen werden müssen. Dies ermöglicht schnelleres Wechseln zwischen Apps.

Nachteile von RAM Plus:

Nicht so schnell wie echter RAM: Virtueller Arbeitsspeicher ist langsamer als echter RAM. Die Verbesserung der Performance hängt von der Nutzung ab.

Verwaltbarkeit von RAM Plus:

Sie können die Größe des virtuellen Speichers in den Einstellungen anpassen.

Bei manchen Modellen lässt sich RAM Plus auch deaktivieren, falls Sie es nicht nutzen möchten.

Wichtig zu wissen:

Verfügbarkeit: RAM Plus ist nicht auf allen Samsung-Geräten verfügbar . Es wurde mit Android 12 eingeführt und ist daher nur auf Modellen mit dieser oder einer neueren Android-Version verfügbar.

RAM Plus bei Samsung: Aktivierung, Deaktivierung und weitere Informationen:

Aktivierung von RAM Plus:

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem Samsung-Gerät. Tippen Sie auf Gerätewartung. Wählen Sie Arbeitsspeicher aus. Tippen Sie auf RAM Plus. Aktivieren Sie RAM Plus, indem Sie den Schalter betätigen. Wählen Sie die gewünschte Größe des virtuellen Speichers aus. Die Optionen variieren je nach Modell und Region, aber typischerweise sind 2 GB, 4 GB, 6 GB und 8 GB verfügbar.

Deaktivierung von RAM Plus:

Folgen Sie den Schritten 1 bis 4 der obigen Anleitung zur Aktivierung. Deaktivieren Sie RAM Plus, indem Sie den Schalter erneut betätigen.

Diese Samsung Modelle bieten die RAM plus Funktion

Die Unterstützung von RAM Plus ist nicht auf alle Samsung-Geräte beschränkt. Es wurde mit Android 12 eingeführt und ist daher nur auf Modellen mit dieser oder einer neueren Android-Version verfügbar. Die Kompatibilität kann jedoch auch von der Region und dem Gerätetyp (Smartphone oder Tablet) abhängen.

Liste der Samsung-Modelle, die RAM Plus unterstützen (Stand: 2023-12-02):

Smartphones:

Galaxy S23-Serie (S23, S23+, S23 Ultra)

(S23, S23+, S23 Ultra) Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A54

Galaxy A74

Galaxy A34

Galaxy M53 5G

Galaxy M63 5G

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy F23 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Tablets:

Galaxy Tab S8-Serie (Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra)

(Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra) Galaxy Tab A8

Diese Liste ist nicht vollständig und kann sich jederzeit ändern. Neue Modelle werden mit der Zeit hinzugefügt, während ältere Modelle möglicherweise keine Unterstützung für RAM Plus erhalten. Um sicherzugehen, ob Ihr Samsung-Gerät RAM Plus unterstützt, können Sie die Einstellungen-App öffnen und zu Gerätewartung > Arbeitsspeicher > RAM Plus navigieren.

