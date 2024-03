Samsung Galaxy Z Flip 6: regional unterschiedliche Prozessoren

Die Samsung Galaxy Z Flip 6 Modelle werden wie die Galaxy S24 Geräte je nach Region mit unterschiedlichen Prozessor-Typen ausgestattet sein. Samsung setzt hier also wohl wieder auf eine Mischung um die Kosten für die Geräte niedrig zu halten und man kann davon ausgehen, dass diese beiden Chipsätze beim Z Flip 6 zum Einsatz kommen werden:

Snapdragon 8 Gen 3

Samsung Exynos 2200

In Deutschland gab es in den letzten Jahren wenn dann immer einen Exynos Prozessor zu den Topmodellen, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass auch in diesem Jahr beim Flip 6 die deutschen Nutzer den Exynos Chipsatz bekommen. Der teurere Snapdragon SoC wird dann wohl wieder für den Markt in den USA zur Verfügung stehen.

Dazu gibt es einige weitere technische Daten zu den Geräten. So soll der Speicher bei 8 GB RAM liegen und 256 GB als interner Speicher zur Verfügung stehen (wobei RAM plus wieder unterstützt wird). Das Außendisplay soll dazu in diesem Jahr AOD unterstützen und soll eine bessere Qualität haben.

Weitere Artikel rund um Galaxy Z Fold5 und Flip5

Die neusten Beiträge zu Samsung

Zuletzt aktualisiert: 25. März 2024