Apple Bionic A18: Deutliche Leistungssteigerung erwartet

Die iPhone 16 Modelle in diesem Jahr werden wieder die neuste Generation des Bionic Prozessors bekommen und wie in jedem Jahr wird es auch beim Bionic A18 Prozessor wieder mehr Leistung und wohl auch weniger Energieverbrauch geben. Auf Weibo sind nun erste Testergebnisse von Geekbench des neuen Prozessors aufgetaucht und wenn die Daten stimmen, ist der Leistungsschub in diesem Jahr wieder deutlich:

Single-Core Test: 2822 Punkte

Multi-Core Test: 8571 Punkte

Im Single-Core Bereich fällt die Leistungssteigerung dabei kaum auf, denn auch die aktuellen iPhone 15 erreichen etwa 2900 Punkte im Geekbench 6 Test. Bei Multi-Core Test kommt aber die aktuellen iPhone 15 Generation nur auf um die 7.200 Punkte. Der neue Chipsatz schafft also bereits jetzt über 1.300 Punkte mehr. Man kann dazu davon ausgehen, dass Apple in den kommenden Monaten hier noch weiter optimieren wird um noch bessere Ergebnisse zu erreichen.

Mehr Power ist für die iPhone 16 in diesem Jahr besonders wichtig, da Apple auf KI Lösungen direkt in den Geräten setzen will. Dazu soll die Gemini Nano KI von Google zum Einsatz kommen und für die Nutzung ist genügend Rechenpower notwendig um die KI Aufgaben bewältigen zu können. Das Leistungsplus des neuen Bionic A18 Prozessors kommt daher genau richtig.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple