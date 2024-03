Penny Mobil Prepaid Tarife: 60 GB Datenvolumen extra in ersten Jahr

Penny Mobil hat eine neue Sonderaktion gestartet und bietet noch bis 21. April die Prepaid Flat der Marke mit 60 GB extra Datenvolumen an. Man bekommt im ersten Jahr pro Monat 5GB extra Datenvolumen zu den Flat und hat so 60 GB zusätzliches Datenvolumen ohne Aufpreis bei den Prepaid Karten. Das Datenplus wird über zwölf Datenpässe in Höhe von jeweils 5 GB bereitgestellt, ein Datenpass ist 31 Tage gültig. Nicht genutztes Datenvolumen wird nicht in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen. Im nächsten Monat stehen aber wieder komplette 5GB extra zu der normalen Datenflat zur Verfügung.

Die Tarifkonditionen inklusive Extra-Daten in den ersten zwölf Monaten:

Penny Mobil Prepaid Smart: 11 GB (statt 6 GB) Datenvolumen inkl. 5G sowie Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze für 8,99 Euro / 4 Wochen

Penny Mobil Prepaid Smart Plus: 17 GB (statt 12 GB) Datenvolumen inkl. 5G sowie Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze für 14,99 Euro / 4 Wochen

Penny Mobil Prepaid Smart Max: 25 GB (statt 20 GB) Datenvolumen inkl. 5G sowie Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze für 19,99 Euro / 4 Wochen

Darüber hinaus ist auch bei Penny Mobil der Preis für die Simkarten halbiert. Man zahlt daher nur nur 4,98 Euro statt 9,95 Euro beim Kauf der Prepaid Tarife der Marke.

enny Mobil nutzt im Inland das D-Netz der Telekom Deutschland GmbH. Das bedeutet, dass Sie mit einem Penny-Mobil-Tarif die gleiche Netzabdeckung und -qualität haben wie mit einem Telekom-Tarif.

Das D-Netz der Telekom ist das beste Mobilfunknetz in Deutschland. Es bietet die beste Abdeckung, die höchste Geschwindigkeit und die beste Sprachqualität. Weitere Informationen zur Netzabdeckung von Penny Mobil finden Sie auf der Website des Anbieters: https://www.pennymobil.de/netzabdeckung/

Zu beachten ist, dass es in grenznahen Gebieten möglich sein kann, dass sich Ihr Handy in das Netz des Nachbarlandes einbucht. In diesem Fall gelten dann die Preise für Verbindungen des genutzten Netzes.

Zuletzt aktualisiert: 25. März 2024