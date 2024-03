MagentaTV: Das kann man tun bei Fehlermeldung “Inhalt kann nicht abgespielt werden”

Einige MagentaTV Nutzer kennen dieses Problem: mitten in der Sendung kommt auf einmal die Meldung “Inhalt kann nicht abgespielt werden”. Die komplette Fehlermeldung dazu lautet: “Inhalt kann nicht abgespielt werden. Bitte versuchen sie es später erneut”. Ein Nutzer im Telekom Forum beschreibt das Verhalten bei diesem Fehler wie folgt:

Wenn ich das TV-Programm sehen will, läuft das bild nach jedem umschalten für ca. 10 Sekunden normal (flüssig), dann fängt es an stark zu ruckeln (und der Ton verschwindet), weitere 10-20 Sekunden später bleibt das Bild stehen und es wird angezeigt: “Inhalt kann nicht abgespielt werden. Bitte versuchen sie es später erneut”. Zurücksetzen etc hat alles nichts gebracht.