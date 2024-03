Samsung Galaxy S24: April Update mit Kamera-Optimierung wird ausgerollt

Das ging schnell: der April-Update für die Samsung Galaxy S24 Serie ist bereits im März verfügbar und wird in Südkorea auch bereits verteilt. In den kommenden Tagen dürfte die neue Version daher auch in Deutschland zur Verfügung stehen und es kann sich lohnen zu prüfen, ob man bereits Zugriff darauf hat.

Neben dem Sicherheitspatch von April gibt es auch ein Update für die Kamera. Nach wie vor sind viele Nutzer mit der Qualität der Aufnahmen nicht komplett zufrieden und daher hat Samsung hier erneut nachgebessert. Bilder mit der neuen Optimierung gibt es aber bisher noch nicht, so dass offen bleibt, wie gut die Aufnahmen mit dem neuen Update aussehen.

So spielt man ein Update beim Samsung Galaxy S24 ein

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Update auf dem Samsung Galaxy S24 einzuspielen:

1. Over-the-air (OTA):

Dies ist die einfachste und bequemste Methode, um ein Update einzuspielen.

So geht’s:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Galaxy S24 mit dem Internet verbunden ist. (WLAN wird empfohlen)

Öffnen Sie die Einstellungen-App.

Tippen Sie auf “Software-Update”.

Tippen Sie auf “Herunterladen und installieren”.

Ihr Gerät sucht nach verfügbaren Updates.

Wenn ein Update verfügbar ist, wird es heruntergeladen und installiert.

Ihr Gerät wird während der Installation neu gestartet.

2. Manuelles Update:

Sie können Ihr Galaxy S24 auch manuell mit einem Update-Paket aus dem Internet aktualisieren.

So geht’s:

Laden Sie das Update-Paket von der Samsung-Website herunter.

Kopieren Sie das Update-Paket auf die SD-Karte Ihres Galaxy S24.

Schalten Sie Ihr Galaxy S24 aus.

Starten Sie Ihr Galaxy S24 im Wiederherstellungsmodus.

Wählen Sie “Update von SD-Karte anwenden”.

Wählen Sie das Update-Paket aus, das Sie auf die SD-Karte kopiert haben.

Das Update wird installiert.

Ihr Gerät wird während der Installation neu gestartet.

Hinweis:

Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie ein Update einspielen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Akku ausreichend geladen ist, bevor Sie ein Update einspielen.

Es wird empfohlen, Updates über WLAN herunterzuladen, da dies schneller und zuverlässiger ist.

Zuletzt aktualisiert: 26. März 2024