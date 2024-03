Honor Magic Flip: kleines faltbares Smartphone geplant

Honor hat mit dem faltbaren Magic V2 bereits gezeigt, dass man im Bereich der Foldables oben mitspielen möchte und hat mit einer Dicke von nur 9,9 Millimetern in diesem Bereich neue Maßstäbe gesetzt.

Zukünftig wird es wohl Verstärkung in diesem Bereich geben, denn es sind Hinweise zu einem Honor Magic Flip aufgetaucht. Das Unternehmen setzt dabei auf ein kleineres Smartphones mit dem Konzept des Samsung Galaxy Z Flip, dass sich zu einem Gerät in der normalen Größe aufklappen lässt. Genau Maße sind leider noch nicht bekannt, aber man kann wohl im ausgeklappten Zustand von einem Bildschirm mit um die 6 Zoll ausgehen.

Sollte der Bereich auf der Grafik wirklich ein komplettes Außendisplay sein, könnte das Honor Magic Flip eines der größten Display in diesem Bereich bekommen. Es bleibt aber abzuwarten, ob wirklich die komplette Fläche als Display genutzt wird. Auf jeden Fall sieht es so aus, als würde das Unternehmen auch bei den Flip-Foldables eine Kampfansage an die Konkurrenz machen.

Fans müssen wohl auch gar nicht mehr so lange warten, bis die Magic Flip auf den Markt kommen. Angeblich wird es die neuen Modelle bereits im zweiten Quartal 2024 geben. In den kommenden Wochen könnte das Unternehmen daher bereits mit dem Marketing für die Smartphones starten.