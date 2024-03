WhatsApp: neue Version bietet HD Qualität als Voreinstellung an

In der aktuellen Beta-Version von WhatsApp ist ein interessantes neues Feature implementiert, das einigen Nutzer viel Arbeit ersparen kann. Man kann zukünftig festlegen, in welcher Qualität Bilder geteilt werden sollen und dabei steht nun auch die HD Qualität zur Auswahl. Verbraucher müssen daher nicht mehr bei jedem Bild einzeln diese Qualität einstellen, sondern können dies per Voreinstellung erledigen. Das erhöht natürlich den Datenverbrauch von WhatsApp, bedeutet aber eben auch keinen großen Qualitätsverlust bei den Inhalten mehr.

Bei Wabetainfo heißt es dazu:

Wie Sie in diesem Screenshot sehen können, können einige Betatester jetzt mit einer neuen Einstellung experimentieren, um auszuwählen, welche Qualität beim Teilen von Fotos und Videos verwendet werden soll. Wenn Benutzer die Standardqualität wählen, werden Bilder und Videos schneller geteilt, was zu einer geringeren Dateigröße führt. Stattdessen stellt die hochwertige Option sicher, dass Fotos und Videos klar und originalgetreu geteilt werden und wichtige Details erhalten bleiben. Es ist wichtig zu beachten, dass Benutzer mit der Option „Hohe Qualität“ nicht direkt Medien in Originalqualität teilen können. Stattdessen müssen sie sich auf die Weitergabe von Fotos und Videos als Dokumente verlassen, um die ursprüngliche Qualität des Inhalts beizubehalten. Wir glauben, dass diese Funktion erhebliche Vorteile bietet, da keine manuelle Anpassung der Einstellungen für einzelne Bilder und Videos mehr erforderlich ist und das Benutzererlebnis noch komfortabler wird. Diese Funktion verbessert nicht nur den Freigabeprozess, sondern geht auch auf die Bedenken von Benutzern ein, die bei ihren Medien-Uploads Wert auf Qualität gegenüber Geschwindigkeit legen.

Aktuell wird diese Version als Beta-Version verteilt und ist daher noch kein Teil der normalen WhatsApp App. Es ist bisher auch nicht bekannt, wann die neue Version mit diesem Feature zur Verfügung stehen könnte.

