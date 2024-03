realme: deutscher Markt ist weiterhin wichtig

Nach der Einigung von Nokia und OPPO im Patentstreit Anfang des Jahres hatten viele Nutzer gedacht, dass damit auch für realme der Weg frei wäre zurück auf den deutschen Markt. Das Unternehmen gehört wie OPPO zum BBK-Konzern und daher sollte die Einigung auch für realme gelten. Allerdings ist das Unternehmen auch nach mehrere Wochen noch nicht wieder zurück in Deutschland. Während OnePlus sehr schnell den eigenen Shop wieder aktiviert hat, gibt es nach wie vor keinen deutschen Online-Shop von realme.

Wir haben daher nachgefragt, wie der aktuelle Stand ist und wann realme wieder nach Deutschland zurück kehrt, aber das Unternehmen hat leider wenig konkrete Details geliefert. Zwar betont man, dass der deutsche Markt weiter wichtig für realme ist, aber zu Aussagen und Plänen für einen Neustart wollte man sich nicht hinreißen lassen. Zumindest gab es aber eine Antwort zu diesem Thema.

Das Unternehmen schreibt im Original:

In response to your query, we would like to inform you that realme’s expansion into international markets is still ongoing, and the German market is important for us. We have been diligently preparing while strictly adhering to local market compliance requirements. Any progress will be shared, and we really appreciate your concern and understanding.