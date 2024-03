Samsung: Rollout von Galaxy AI und One UI 6.1 für Z Fold 5 und Flip 5 sowie Tab S9 läuft

Das Update auf One UI 6.1 für die Galaxy S23 Modelle läuft auch in Deutschland bereits und das Unternehmen hat nun offiziell auch die Start für weitere Modelle verkündet. Ab heute werden auch die Galaxy Z-Modelle Fold5 und Flip5 sowie die Galaxy Tab S9-Serie die neue Version bekommen. Darin enthalten sind neben One UI 6.1 auch die Galaxy AI Funktionen, die man bereits vom Samsung Galaxy S24 kennt.

„Mit dem Rollout des One UI 6.1 Updates arbeiten wir weiter an unserem Ziel, im Verlauf des Jahres 2024 Galaxy AI-Funktionen für mehr als 100 Millionen Galaxy-Nutzer*innen weltweit zugänglich zu machen“, erklärt Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics Germany. „Ab sofort können Nutzer*innen der Samsung Galaxy S23-Serie, der Samsung Galaxy Z5-Serie sowie Samsung Galaxy Tab S9 Tablets auf Galaxy AI-Features wie die Live-Übersetzung1 und Dolmetscherfunktionen zurückgreifen oder sich mittels Generativer Bildbearbeitung kreativ ausleben.“

Mit dem Rollout des One UI 6.1 Updates erweitert Samsung die Anzahl der mobilen Geräte, die die Möglichkeiten der Galaxy AI-Funktionen nutzen können, um neun weitere Modelle.

Allerdings stehen nicht alle Funktionen von Galaxy AI zur Verfügung. Im Vorfeld hatte sich gezeigt, dass Samsung auf einige Funktionen verzichtet:

Vollbild-AOD

Anpassung der Bildschirmlebendigkeit im Vivid-Modus (damit gibt es aber beim Galaxy S23 auch keine Probleme und damit ist diese Funktion auch gar nicht notwendig)

im Vivid-Modus (damit gibt es aber beim Galaxy S23 auch keine Probleme und damit ist diese Funktion auch gar nicht notwendig) Foto-Super-HDR

Kamera-Algorithmus (leider ist noch nicht genau bekannt, was genau an der Stelle nicht unterstützt wird)

Vor allem im Kamera-Bereich sind die Unterschiede also durchaus da, die meisten Funktionen von Galaxy AI kommen aber auch auf die Samsung Galaxy S23.

Weitere Artikel rund um Galaxy Z Fold5 und Flip5

Die neusten Beiträge zu Samsung

Zuletzt aktualisiert: 28. März 2024