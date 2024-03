iPhone 16: verbessertes Titanium für ein glatteres Case

Beim iPhone 15 pro hat Apple zum ersten Mal auf Titan als Material für die Hülle gesetzt und auch in diesem Jahr wird es dieses Material bei den iPhone 16 pro Modellen weiter geben. Allerdings wird sich wohl einiges ändern, denn nach aktuellen Berichten aus der Lieferkette verwendet Apple in diesem Jahr ein verbessertes Verfahren für die Herstellung. Damit wird es möglich, auch glatte Oberfläche herzustellen, die ein glänzendes Finish haben. Es wird daher in diesem Jahr auch glänzende 1iPhone6 geben und dazu soll das neue Material auch kratzfester sein.

Bei PatentlyApple schreibt man zum Verfahren:

Ein neues Gerücht über die Lieferkette aus Südkorea behauptet, dass die Modelle der iPhone 16 Pro-Serie von Apple verbesserte Titanmetall- und Färbeverfahren verwenden werden. Die im Naver-Blog als „yeux1122“ bekannte Quelle sagte, dass dieser neue Prozess dem iPhone 16 Pro und dem iPhone 16 Pro Max ein glatteres und helleres Aussehen verleihen wird als den matten iPhone 15 Pro-Modellen. Sie stellten außerdem fest, dass der verbesserte Herstellungsprozess ein ähnliches Erscheinungsbild wie der glänzende Edelstahl bringen wird, der in den vorherigen iPhones der Pro-Serie verwendet wurde, während gleichzeitig das Titanmetall des neuen Prozesses kratzfester als Edelstahl sein wird. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass es weniger Fingerabdrücke hinterlässt und auch die Sichtbarkeit von Kratzern verringern kann.

Unklar bleibt, wie es mit den normalen iPhone 16 Modellen weiter geht. Die Pro-Serie wird auf jeden Fall einen Titan-Body mit dem neuen Verfahren bekommen. Die normalen Modellen könnten damit auch auf Titan nach dem alten Verfahren wechseln oder weiter den Body wie beim iPhone 15 bekommen. Hinweise, welche Variante plausibler ist, gibt es bisher leider nicht nicht.

