Apple Ring: neues Patent zeigt weitere Funktionen

Der Apple Ring könnte zukünftig nicht nur ein Fitness-Tracker werden, der die Gesundheitsdaten lückenlos überwacht, sondern es sieht so aus, als würde Apple noch deutlich mehr für den Ring planen. In einem neuen Patent sind Methoden beschrieben, wie man mit dem Apple Ring beispielsweise Dokumente öffnen oder verschieben kann und auch, wie sich damit generell Dateien verwalten lassen und man in Dokumenten navigiert.

Bei PatentlyApple heißt es dazu:

Das US-Patent- und Markenamt hat Apple heute offiziell ein Patent erteilt, das sich auf Systeme und Methoden zur Erkennung von Haut-zu-Haut-Kontakten und insbesondere auf die Erkennung von Kontakten zwischen zwei Händen oder zwischen zwei Fingern für Eingaben in VR/AR-Umgebungen und Macs bezieht . Zu den Aktionen, die bei der Verwendung eines VR-Headsets mithilfe von Haut-zu-Haut-Kontakt ausgeführt werden können, gehören unter anderem das Bewegen eines Objekts wie eines Cursors oder Zeigers, das Scrollen oder Schwenken, das Anpassen von Steuerungseinstellungen und das Öffnen einer Datei oder eines Dokuments , Anzeigen eines Menüs, Treffen einer Auswahl, Ausführen von Anweisungen, Bedienen eines an das Host-Gerät angeschlossenen Peripheriegeräts und vieles mehr. Im Patenthintergrund von Apple weisen sie darauf hin, dass derzeit viele Arten von Eingabegeräten zur Ausführung von Vorgängen in einem Computersystem verfügbar sind, wie etwa Knöpfe oder Tasten, Mäuse, Trackballs, Joysticks, Touch-Sensor-Panels, Touchscreens und dergleichen. In einigen Beispielen kann der Kontakt zwischen zwei verschiedenen Körperteilen eines Benutzers für die Eingabe verwendet werden. Beispielsweise können Kameras in einem Head-Mounted Display verwendet werden, um die Bewegung von Fingern zu verfolgen, um zu erkennen, ob ein Finger Kontakt mit der gegenüberliegenden Hand hat, oder um die Bewegung eines Fingers entlang der Oberfläche der gegenüberliegenden Hand zu verfolgen.

Allerdings muss man einschränkend sagen, dass Patente oft auch einfach Patente bleiben und nicht umgesetzt werden – ob der Apple Ring daher alle Funktionen aus dem Patent bekommen wird, ist bisher noch unsicher.

Was bereits zum Apple Ring bekannt ist

Seit 2021 kursieren Gerüchte über einen Smart Ring von Apple. Das Unternehmen hat auch mehrere Patente für einen solchen Ring angemeldet, die Funktionen wie Gestensteuerung, Fitness-Tracking und kontaktloses Bezahlen beschreiben.

Mögliche Funktionen

Der Apple Ring könnte eine Vielzahl von Funktionen bieten, darunter:

Fitness-Tracking: Herzfrequenz, Schritte, Schlaf

Benachrichtigungen: Anrufe, Nachrichten, E-Mails

Steuerung von Musik und Medien: Wiedergabe, Lautstärke, Titelsprung

Apple Pay: kontaktloses Bezahlen

Gesundheitsüberwachung: Blutsauerstoff, EKG

Interaktion mit anderen Apple-Geräten: iPhone, iPad, Apple Watch

Design und Preis

Es gibt noch keine offiziellen Informationen zum Design des Apple Rings. Die Patente zeigen jedoch einen Ring mit einem Touch-Display und mehreren Sensoren. Der Preis des Rings ist ebenfalls unbekannt, wird aber wahrscheinlich höher sein als der des Samsung Galaxy Rings (299 Euro).

Verfügbarkeit

Ein Veröffentlichungsdatum für den Apple Ring wurde noch nicht genannt. Es wird jedoch spekuliert, dass er 2024 auf den Markt kommen könnte.

Fazit

Die Informationen zum Apple Ring sind noch spärlich, aber die Gerüchte und Patente deuten darauf hin, dass es sich um ein leistungsstarkes und vielseitiges Wearable handeln könnte, das die Apple-Produktpalette sinnvoll ergänzen würde.

Hinweis: Die Informationen in diesem Artikel basieren auf Gerüchten und Patenten. Es ist möglich, dass sich die tatsächlichen Funktionen und Spezifikationen des Apple Rings von den hier beschriebenen unterscheiden.

