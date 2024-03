Samsung Galaxy S25: mehrere Leaker warnen vor Fakes

In den letzten Tagen gab es einige sehr konkrete Grafiken zum Aussehen der neuen Galaxy S25 Modelle und auch die Kamera wurde in einigen Fällen schon sehr konkret präsentiert. Einige Experten haben aber nun gewarnt, dass die aktuellen Bilder wohl kaum echte Leaks sind, sondern wohl dabei auch viel Fantasie mit im Spiel ist. Hintergrund ist, dass derzeit noch gar nicht viel zum Thema Aussehen der Modelle fest steht und erst in den kommenden Monaten das Design der Samsung Galaxxy S25 finalisiert wird.

Bei IceUniverse heißt es zu dem Thema:

Der gefälschte Leaker veröffentlichte innerhalb weniger Tage eine Reihe widersprüchlicher Tweets.. Als Schauspieler wird er weiterhin weitere Details erfinden. Er wusste sehr gut, dass die Leute es längst vergessen hätten, selbst wenn sich herausstellte, dass alles, was er tat, falsch war. Er nutzt einfach die Neugier der Menschen aus, um ein Publikum für sich zu gewinnen. Lassen Sie sich nicht täuschen, vor der Veröffentlichung von Fold6 wird es keine so klaren Informationen geben. Derzeit sind die Informationen zum Aussehen des Galaxy S25 ein absolutes Top-Geheimnis.

Und bei TheGalox_ heißt es kurz und bündig:

Leaks des Rahmendesign? Lecks in Titanqualität? Leaks der Rahmengröße? Es ist März, das Galaxy S25 Ultra ist noch nicht so weit in der Entwicklung.

Das ist sehr schade für die Nutzer, aber an sich ist klar, dass zu einem so frühen Zeitpunkt maximal Konzeptentwürfe existieren können und Fans also noch etwas Geduld brauchen, bis es Details zum finalen Design der Galaxy S25 gibt.

Die aktuellen Artikel zum Samsung Galaxy S24

Zuletzt aktualisiert: 31. März 2024