Samsung Galaxy S22 & A54: One UI 6.1 Update soll bereits Anfang April kommen

Samsung hat One Ui 6.1 relativ schnell für die Samsung Galaxy S23 und die Fold und Flip 5 Modelle ausgerollt. Die nächsten Updates könnte dazu ebenfalls schnell folgen, denn es gibt Hinweise, dass Samsung das Update für die nächsten Modelle zwischen 1. und 12. April ausrollt. Konkret sollen diese Modelle in den kommenden beiden Wochen das Update auf die neue One UI Version bekommen:

Galaxy S22 Series

Galaxy Z Fold & Flip 4

Galaxy A54

Leider wird aber bei diesem Update kein Galaxy AI (anders als das Titelbild vermuten lässt) dabei sein. Samsung behält sich die neue KI-Funktionen der Smartphones weiter nur für die neueren Modelle vor. Das Samsung Galaxy S22, die älteren Fold und Flip Modelle und auch das Galaxy A54 gehören leider nicht dazu.

Was ist neu bei Samsung Galaxy One UI 6.1?

One UI 6.1 bringt eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen für Samsung Galaxy-Geräte.

Highlights:

Erweiterte KI-Funktionen: Bessere Fotobearbeitung: KI-gestützte Fotobearbeitungstools wie “Object Eraser” und “Photo Remaster” wurden verbessert. Intelligenterer Text Extractor: Der Text Extractor kann jetzt Text aus Bildern und Videos in verschiedene Sprachen übersetzen. Verbesserte Bixby-Spracherkennung: Bixby versteht jetzt besser natürliche Sprache und kann komplexere Aufgaben ausführen.

Verbesserte Kamerafunktionen: Neue Aufnahmemodi: Es gibt neue Aufnahmemodi für Fotos und Videos, z. B. “Astrofotografie” und “Super Slow-Motion”. Verbesserter Nachtmodus: Der Nachtmodus wurde für bessere Fotos und Videos bei schwachem Licht optimiert.

Personalisierung: Erweiterte Themenoptionen: Es gibt neue Themenoptionen, mit denen Sie das Aussehen Ihres Geräts anpassen können. Neue Always-On-Display-Designs: Es gibt neue Always-On-Display-Designs, die Sie auswählen können.

Verbesserte Sicherheit und Datenschutz: Neue Sicherheitsfunktionen: Es gibt neue Sicherheitsfunktionen, z. B. “Samsung Knox” und “Secure Folder”, die Ihre Daten schützen. Verbesserter Datenschutz: Samsung hat den Datenschutz in One UI 6.1 verbessert.



Weitere Funktionen:

Verbesserte Multitasking-Funktionen: Es gibt neue Multitasking-Funktionen, mit denen Sie mehrere Apps gleichzeitig nutzen können.

Verbesserte Leistung: One UI 6.1 ist schneller und flüssiger als frühere Versionen.

Neue Apps und Funktionen: Es gibt neue Apps und Funktionen, z. B. "Samsung DeX" und "Samsung Health".

Zuletzt aktualisiert: 1. April 2024