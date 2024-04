iOS 18: AI-App Store für Premium-AI Funktionen?

Apple wird in diesem Jahr bei den iPhone 16 auf AI Funktionen setzen, aber es ist noch nicht ganz klar, wie genau das Unternehmen diese Features umsetzen wird. Sehr wahrscheinlich ist die Gemini Nano KI von Google als grundlegendes System, aber nach neuen Gerüchten werden viele dieser neuen Funktionen wohl nur als Premium-Varianten verfügbar sein und das heißt, man muss sie dazu buchen, wenn man sie nutzen möchte. Dazu könnte es eine neue Art App Store speziell für AI Upgrade geben.

Bei Apple-Insider schreibt man dazu:

Es gibt eine Möglichkeit zur Monetarisierung, und zwar über Apple. Gerüchten zufolge befindet sich Apple in Gesprächen mit Google, um iOS 18-Benutzern Zugriff auf Gemini zu ermöglichen. Ein anderes, aber damit zusammenhängendes Gerücht besagt, dass Apple daran arbeitet, einen AI App Store anzubieten. Kunden könnten im App Store gegen Bezahlung Zugang zu Premium-KI-Funktionen wie der Gemini-Suche oder anderen von Google bereitgestellten KI-Tools erhalten. All diese Gerüchte mögen unterschiedlich sein, aber sie scheinen mit der Gesamtstrategie von Apple in Zusammenhang zu stehen. Das Unternehmen arbeitet möglicherweise daran, kleinere On-Device-Modelle anzubieten und gleichzeitig LLMs an größere bestehende Unternehmen wie Google auszulagern.

Bisher gibt es dazu aber über Gerüchte hinaus wenig belastbare Details, so dass offen bleibt, wie belastbar die Informationen in diesem Bereich sind. Apple wird die neue Strategie in diesem Bereich wohl spätestens zur WWDC im Juni 2024 vorstellen – dann dürfte man also genau wissen, was Apple bei den AI Funktionen für die iPhone 16 Serie plant.