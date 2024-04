O2: Neuer Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen und 40 Euro Rabatt im Monat

O2 hat im März einen neuen Tarif gestartet, der die bereits vorhandenen Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen erweitert und ein neues Konzept mitbringt. Man bekommt dabei eine Tarif mit komplette Allnet Flat und ohne Datenlimit unter dem Namen O2 Mobile Unlimited on Demand. Dabei gibt es jeden Tag 10 GB Datenvolumen und man kann immer 2 GB extra Datenvolumen kostenlos abrufen. Der Tarif hat also kein Datenlimit, aber man muss bei Bedarf neues Datenvolumen anfordern. Dafür liegt der Preis sehr niedrig. Das Unternehmen berechnet nur 59.99 Euro für dieses Angebot und dabei gibt es vollen Speed im LTE und 5G Netz. Im Vergleich zum aktuellen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen spart man so 40 Euro pro Monat, denn der aktuelle Unlimited-Tarif kostet 99.99 Euro.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Zum Frühlingsstart präsentiert euch o2 einen neuen und innovativen Tarif: Unlimited on Demand. Mit diesem Tarif können Kunden für nur 59,99€ im Monat unbegrenzt surfen. Dabei erhalten sie täglich 10 GB Highspeed–Datenvolumen und können kostenlos immer wieder unbegrenzt 2 GB dazubuchen – und das Tag für Tag aufs Neue.

Zum Monatspreis kommt aktuell noch eine Anschlussgebühr von 39.99 Euro dazu, die einmalig auf der ersten Handy-Rechnung steht. Zum Speed schreibt O2 im Kleingedruckten:

Im dt. O 2 Mobilfunknetz bis zu 300 MBit/s im Download und bis zu 50 MBit/s im Upload (im Durchschnitt: im 5G Netz 221,7 MBit/s im Down- und 35,3 MBit/s im Upload; im 4G/ LTE-Netz 69,3 MBit/s im Down- und 28,4 MBit/s im Upload). Im Tarif ist unbegrenzt jeweils auf Abruf Highspeed-Datenvolumen für das mobile Internet mit einer maximalen Übertragungsrate im deutschen O 2 Mobilfunknetz enthalten. Pro Kalendertag werden zunächst 10 GB Highspeed-Datenvolumen automatisch zur Verfügung gestellt. Nach dessen Verbrauch kann beliebig oft zusätzliches Highspeed-Datenvolumen kostenlos in jeweils 2GB-Schritten per SMS nachgebucht werden. Eine SMS-Benachrichtigung wird vor dem vollständigen Verbrauch des täglichen Highspeed-Datenvolumens versendet, um auf die Möglichkeit hinzuweisen, weiteres Datenvolumen nachzubuchen. Ohne Nachbuchung nach Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens bis zu 384 KBit/s.

Die Connect-Option steht leider auch weiterhin für die Unlimited Tarife nicht zur Verfügung und das gilt auch für den neuen Unlimited on Demand Tarif. Dafür gibt es eSIM, VoLTE und WLAN Calls. Dazu kann man auf Wunsch auch ein Handy zur neuen Flatrate mit dazu bekommen. Allerdings steigt dann natürlich der monatliche Preis etwas an, wenn man darüber auch noch ein Handy finanziert.

Zuletzt aktualisiert: 4. April 2024