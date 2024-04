iPhon 16 pro: Display-Probleme zeichnen sich jetzt bereits ab

Apple wird bei den iPhone 16 pro auf noch dünnere Ränder als bisher setzen und damit die Displayfläche weiter erhöhen. Nach einem Bericht von TheElec verursacht dies aber bereits bei der Produktion Probleme. Die Displayränder fallen so schmal aus, dass für die Produktion Schaltkreise enger gepackt werden musste und auch Kabel anders verlegt wurden.

Die Hersteller haben dabei deutliche Probleme, dies umzusetzen und es kommt wohl zu einer hohen Quote an Geräten, bei denen aufgrund dieses neuen Ansatzes die Displays defekt sind. Ein Teil dieser Defekte wird sich wohl auch erst im laufenden Betrieb zeigen, so dass Apple hier absehbar auf ein Displayproblem aufläuft, wenn es nicht gelingt, die Technik bis zum Start der Massenproduktion zu verbessern.

Die Frage ist auch, ob Rändern, die wenige Mikrometer kleiner ausfallen, wirklich ein Argument für ein modernes Smartphone sind. Selbst im Mittelklasse-Bereich gibt es inzwischen Modelle mit Rändern von unter einem Millimeter: wirklich abgrenzen kann sich Apple durch diese Technik daher wohl nicht.

Bleibt daher abzuwarten, wie Apple die Technik bis zum Start der neuen iPhone 16 in den Griff bekommen wird, denn mit einem iPhone 16 pro mit Displayproblemen will das Unternehmen in diesem Jahr sicher nicht antreten.

Zuletzt aktualisiert: 5. April 2024