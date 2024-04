Poco plant eigenen Eingabe-Stift

Poco arbeitet an der Ausweitung der eigenen Modellpalette und ein neuer Eintrag bei der FCC zeigt, wohin man sich orientiert. Der neue POCO Stylus Pen, der dort zu sehen ist, wird wohl in erster Linie mit Tablets zum Einsatz komme und daher kann man davon ausgehen, dass Poco auch bald ein eigenes Tablet auf den Markt bringen wird. Für den Einsatz mit einem Smartphone ist der Stift technisch wohl auch in der Lage, allerdings nutzen kaum noch Verbraucher einen Pen in Verbindung mit ihrem Smartphone.

Bei mySmartprice schreibt man zu dem Thema:

POCO plant offenbar den Einstieg in die Produktkategorie Android-Tablets. Wir haben den kommenden POCO Stylus Pen mit der Modellnummer 2407CMPBCG in der Zertifizierungsdatenbank der Federal Communications Commission (FCC) entdeckt. Die Auflistung der FCC-Zertifizierung verrät das Design des POCO Stylus Pen. Schauen Sie sich die Details an.

1 von 3 Der POCO Stylus Pen scheint, wie in der Auflistung der FCC-Datenbank zu sehen ist, ein ähnliches Design wie der Apple Pencil zu haben. Aus der Auflistung geht hervor, dass der Stylus Pen im Frequenzbereich von 2402–2480 MHz arbeitet und über die Softwareversion Kwak_Pen_FW_User_V0.0.6 verfügt. Die Modellnummer des POCO Stylus Pen, 2407CMPBCG, stimmt nicht mit den Modellnummern des Xiaomi Stylus Pen und Stylus Pen (2. Generation) überein. Für diejenigen, die es nicht wissen: Der Xiaomi Stylus Pen und der Stylus Pen (2. Generation) haben die Modellnummern M2107K81PC und 23031MPADC.

Hinweise, wann der neue POCO Stylus Pen auf den Markt kommen wird, gibt es bisher noch nicht und es fehlen auch noch Details zum Tablet (oder auch zu mehreren Geräten) für die der neue Stift gedacht ist.