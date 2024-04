Hintergrund: Warum sind nicht alle Unlimited-Flat so billig wie der neue Demand-Tarif?

O2 hat im April mit dem neuen O2 Mobile Unlimited on Demand Tarif eine spannende neue Tarifgeneration vorgestellt, die unbegrenztes Datenvolumen bietet und gleichzeitig (wieder) vergleichsweise günstig ist. Mit 59.99 Euro ist das Angebot aktuell der billigste Tarif mit vollem Speed in diesem Bereich. Da stellt sich natürlich die Frage, warum O2 keinen normalen Unlimited-Tarif zu diesem Preis anbietet, sonder nur die On-Demand Variante, bei der man Datenvolumen anfordern muss, wenn man mehr braucht (2GB per kostenloser SMS, auch mehrfach pro Tag).

Die Antwort auf die Frage wirft einen Blick auf die Nutzung von unbegrenztem Datenvolumen. O2 hat mit der SMS Anforderung dieser Tarif für die absoluten Heavy-Nutzer uninteressant gemacht. Das sind Verbraucher, die mehrere Terabyte Datenvolumen im Monat übertragen und die deswegen dann mehrere dutzend SMS pro Tag senden müssten. Das macht zu viel Arbeit und ist deswegen für dieser User uninteressant.

Wenn die Heavy-Nutzer aber nicht mehr in der Kostenkalkulation auftauchen, wird unbegrenztes Datenvolumen auf einmal bezahlbar oder zumindest bezahlbarer. Bei den normalen Flat zahlen alle Kunden für das gesamte Datenvolumen und daher zahlen normale Power-Nutzer für die Heavy-Nutzer mit. Beim Unlimited-on-Demand Tarif fehlen die Spitzenverbraucher und das macht sich in der Kalkulation deutlich bemerkbar. Statt 99.99 Euro werden so Flat wieder für 59,99 Euro monatlich möglich und zwar mit vollem Speed. Das zeigt, wie massiv der Einfluss von Spitzenverbrauchern im Flatrate Bereich ist.

Der Tarif ist allerdings noch neu und daher ist nicht klar, ob die Kalkulation bei O2 wirklich aufgeht. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Preise für unbegrenztes Datenvolumen später wieder angehoben werden müssen, weil sich zeigt, dass doch der Verbrauch höher ist als erwartet. Auf der anderen Seite hat O2 mittlerweile genug Erfahrungen mit Flat ohne Limit um abschätzen zu können, was man an Traffic im eigenen Netz erwarten kann.

Was ist ein Heavy-Nutzer im Mobilfunk?

Im Mobilfunkbereich wird ein Heavy-Nutzer als jemand definiert, der sein Smartphone oder Tablet überdurchschnittlich häufig und intensiv nutzt.

Merkmale von Heavy-Nutzern:

Hohes Datenvolumen: Heavy-Nutzer verbrauchen in der Regel ein deutlich höheres Datenvolumen als durchschnittliche Nutzer. Sie streamen z. B. häufig Videos, laden große Dateien herunter oder nutzen datenintensive Apps wie Spiele oder Social-Media-Apps.

Heavy-Nutzer verbrauchen in der Regel ein deutlich höheres Datenvolumen als durchschnittliche Nutzer. Sie streamen z. B. häufig Videos, laden große Dateien herunter oder nutzen datenintensive Apps wie Spiele oder Social-Media-Apps. Lange Gesprächsdauer: Heavy-Nutzer führen auch oft längere Telefonate als durchschnittliche Nutzer. Sie telefonieren z. B. viel privat oder beruflich.

Heavy-Nutzer führen auch oft längere Telefonate als durchschnittliche Nutzer. Sie telefonieren z. B. viel privat oder beruflich. Viele Kurznachrichten: Heavy-Nutzer versenden und empfangen auch viele Kurznachrichten (SMS) oder Nachrichten über Messenger-Dienste.

Heavy-Nutzer versenden und empfangen auch viele Kurznachrichten (SMS) oder Nachrichten über Messenger-Dienste. Dauernutzung des Smartphones: Heavy-Nutzer haben ihr Smartphone fast immer dabei und nutzen es ständig. Sie checken z. B. ständig ihre E-Mails, Nachrichten und Social-Media-Feeds.

Wie viele Daten ein Heavy-Nutzer verbraucht, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, z. B.:

Tarif: Heavy-Nutzer haben in der Regel einen Tarif mit einem hohen Datenvolumen.

Heavy-Nutzer haben in der Regel einen Tarif mit einem hohen Datenvolumen. Nutzungsverhalten: Je nachdem, welche Apps und Dienste der Nutzer nutzt, kann das Datenvolumen variieren. So verbrauchen z. B. Video-Streaming-Dienste deutlich mehr Daten als Social-Media-Apps.

Je nachdem, welche Apps und Dienste der Nutzer nutzt, kann das Datenvolumen variieren. So verbrauchen z. B. Video-Streaming-Dienste deutlich mehr Daten als Social-Media-Apps. Standort: In Großstädten und Ballungsgebieten ist die Netzqualität in der Regel besser als in ländlichen Regionen. Dies kann dazu führen, dass Heavy-Nutzer in Städten mehr Daten verbrauchen als auf dem Land.

Die Mobilfunkbetreiber bieten verschiedene Tarife für Heavy-Nutzer an. Diese Tarife beinhalten in der Regel ein hohes Datenvolumen und manchmal auch zusätzliche Leistungen wie z. B. unbegrenzte Flatrates für Telefonie und SMS.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Definition eines Heavy-Nutzers von Anbieter zu Anbieter variieren kann. Was bei einem Anbieter als Heavy-Nutzung gilt, kann bei einem anderen Anbieter als normaler Nutzung gelten.

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN