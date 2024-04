Samsung Galaxy S25 soll auf Google TPU setzen

Die Samsung Galaxy S25 könnten im nächsten Jahr noch weiter auf die AI Nutzung ausgelegt sein, denn neuen Hinweise deuten daran hin, dass Samsung die Prozessoren mit einer Google TPU ( Tensor Processing Units) ausstatten will, die spezielle die Arbeit der AI Prozesse unterstützen soll. Damit wären wohl neue Galaxy AI Funktionen möglich und generell schnellere Features für die künstliche Intelligenz in den Galaxy S25. Samsung Galaxy AI könnte also noch mehr Einfluss auf den Topmodellen von Samsung bekommen

Bei fonarenea fasst man die Details wie folgt zusammen:

Berichten zufolge könnte die Samsung Galaxy S25-Serie mit Exynos 2500 und Google TPU für verbesserte KI-Funktionen ausgestattet sein, wie der Tippgeber Connor (@OreXda) auf X (ehemals Twitter) teilte. […] Laut dem Tippgeber hat Samsung seine neuronalen und digitalen Signalprozessoren vom Exynos 2200 zum Exynos 2400 kontinuierlich verbessert. Diese Verbesserungen hatten jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf die Android ML-Schicht oder die Google Mobile Service System App Services. Berichten zufolge verfügt der Exynos 2500 SoC im Samsung Galaxy S25 möglicherweise über eine G-NPU, eine S-NPU und eine neue TPU-Komponente. Die Integration dieser Komponenten zielt auf eine Optimierung der KI-Leistung ab.

Diese Entwicklung ist nicht ganz überraschend, denn die KI Funktionen der Smartphones stehen derzeit bei allen Herstellern im Fokus und daher kann man davon ausgehen, dass mit den kommenden Modellen immer neuen Funktionen in diesem Bereich angeboten werden und auch die Hardware immer stärker darauf ausgelegt wird.

Größeres Display beim Samsung Galaxy S25 erwartet

Der Trend bei den Smartphones scheint wieder zu etwas größeren Display zu geben. Apple wird wohl beim iPhone 16 auf größere Display setzen und auch für Samsung gibt es Hinweise, dass die Smartphones etwas mehr Bildschirm mitbringen werden. Konkret soll das Display bei der normalen Version 6,36 Zoll groß werden. In diesem Jahr haben die Modelle ein 6,2 Zoll Display.

Zuletzt aktualisiert: 8. April 2024