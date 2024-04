UPDATE Samsung Galaxy S23: Samsung bestätigt Fingerprint-Sensor Probleme

Die aktuellen Samsung Galaxy S23 haben nach dem Update auf One UI 6.1 einige Probleme. Unter anderen sind auch einige Nutzer vom Ausfall des Fingerprint-Sensors im Lockscreen betroffen, so dass man die Smartphones nicht mehr darüber entsperren kann bzw. mehrere Versuche braucht, bis der Sensor reagiert. Dieses Verhalten ist neu und or dem Update auf One UI nicht aufgetreten, so dass man davon ausgehen kann, dass es mit der neuen Version aufgetreten ist. Andere Nutzer berichten, dass der Sensor nun eine andere Farbe hat und kaum noch zu erkennen ist (wodurch man ihn schlechter trifft).

Samsung hat im Forum bestätigt, dass es diese Probleme mit dem Sensor gibt und dass man daran arbeitet, sie zu beheben.Wahrscheinlich wird es ein neues Update geben, in dem diese Probleme gefixt sind und man den Sensor wieder normal bedienen kann.

Leider gibt es aber noch keine Hinweise, wann genau dieses Update zur Verfügung stehen wird.

Bildschirm beim Galaxy S23 friert ein

Leider haben einige Nutzer auch andere nervige Probleme mit den Modellen, denn die Geräte frieren direkt auf dem Sperrbildschirm oder auch in den Apps ein und sind dann kurzfristig oder auch länger nicht nutzbar. Das ist natürlich kein Workflow, den man für einem 1000 Euro Modell erwartet.

Samsung hat auf diese Probleme bisher noch nicht offiziell reagiert und daher gibt es auch keine Details zu den Hintergründer dieser Fehler oder zu eventuellen Bugfixes. Aktuell können sich Nutzer nur behelfen, in dem sie die Geräte neu starten, wenn die Modelle komplett festgefahren sind. Dazu reicht es in der Regel, einen Neustart zu erzwingen (Soft Reset). Dies geht bei allen Modellen der Galaxy S22 Serie mit der Tastenkombination Ein / Aus-Taste + Leiser und danach fahren die Smartphones neu hoch. Daten werden dabei nicht gelöscht. Allerdings löst diese Vorgehensweise auch nur das Problem mit dem aktuellen Freeze. Es kann danach durchaus passieren, dass die S22 ultra wieder festfahren und der Fehler erneut auftritt. Eine dauerhafte Lösung ist dies also noch nicht.

Laut einigen Nutzern sollte man auch die Google App aktualisieren und den Cache der App löschen Auch eine komplette Neuinstallation soll helfen. Auch hier ist aber offen, wie lange das anhält.

Weitere Links rund um das Galaxy S23

Weitere Artikel rund um Samsung

Zuletzt aktualisiert: 8. April 2024