Google: Find My Device soll auch Offline-Geräte finden

Google bietet jetzt bereits die Möglichkeit, Geräte zu orten, wenn sie verloren oder gestohlen wurden. Diese Funktion hat Google nun in einem neuen Find My Device Netzwerk gebündelt und erweitert, so dass nun auch Geräte geortet werden können, die offline sind (per Bluetooth Verbindung). Auch andere Geräte sollen im Netzwerk erfasst werden können, so dass man nicht nur Smartphones oder Tablets orten kann. Wann genau die Funktion auch nach Deutschland kommt ist noch offen, sicher ist aber, dass man mindestens Android 9 benötigt, um die Funktionen des Netzwerkes nutzen zu können.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Heute wird das brandneue Find My Device auf Android-Geräten auf der ganzen Welt eingeführt, beginnend in den USA und Kanada. Mit einem neuen Crowdsourcing-Netzwerk von über einer Milliarde Android-Geräten kann Ihnen Find My Device dabei helfen, Ihre verlegten Android-Geräte und Alltagsgegenstände schnell und sicher zu finden. Hier sind fünf Möglichkeiten, wie Sie es ausprobieren können. Finden Sie Ihr kompatibles Android-Telefon und -Tablet, indem Sie es anrufen oder seinen Standort auf einer Karte in der App anzeigen – auch wenn es offline ist. Und dank spezieller Pixel-Hardware können Besitzer von Pixel 8 und 8 Pro ihre Geräte auch dann finden, wenn sie ausgeschaltet sind oder der Akku leer ist.

Leider gibt es keine zusätzlichen Informationen, wie genau die Ortung dann bei abgeschalteten Pixel Modellen erfolgt.

Neben den Ortungsfunktionen soll das neue Netzwerk auch mehr Sicherheit bieten und beispielsweise zusätzlichen Schutz vor unerwünschter Rückverfolgung zu einem Heim- oder Privatstandort unterstützen. Unerwünschte Ortung durch Tracker und Tags ist mittlerweile ein zunehmendes Problem und Google will dies im eigenen Netzwerk wohl direkt von Anfang an unterbinden.

Zuletzt aktualisiert: 9. April 2024