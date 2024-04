Redmi Turbo 3 bekommt Harry Potter Edition

Redmi bietet mit dem Turbo 3 und auch dem Redmi Pad pro bereits recht interessant Technik neu an und man hat nun nochmal nachgelegt und für beide Geräte eine Sonder-Edition im Harry-Potter Design aufgelegt. Da es viele Fans der Bücher gibt, dürften auch die Smartphones und Tablets durchaus ihre Fans finden.

Bei Androidautorithy schreibt man dazu:

Xiaomis Submarke Redmi hat diese neuen Harry-Potter-Sondereditionen für ihren Heimatmarkt China vorgestellt. Das Telefon ist innen ein Redmi Turbo 3, aber außen ist alles im Harry-Potter-Stil aufgepeppt. Auf dem Telefon sehen wir das Hogwarts-Logo, das Harry-Potter-Branding und den Lumos-Zauber, der die Spitze eines Zauberstabs aufleuchtet.

Beim Kauf der Redmi Turbo 3 Harry Potter-Sonderedition erhalten Sie eine aufwendige Box mit weiteren Themenprodukten und Ostereiern. Auch die Schutzhülle folgt dem aufwändigen Harry-Potter-Thema und das Ladegerät trägt ein Harry-Potter-Branding.

Harry Potter Edition für Redmi Turbo 3 und Redmi Pad Pro

Aktull sieht es aber leider nicht so aus, als würde diese Version auch nach Deutschland kommen. Die Teaser sind nur für China gedacht und er gab bisher keine Informationen an die deutsche Presse. Fans müssen wenn dann also noch warten und wahrscheinlich gibt es gar keine Variante für Deutschland.