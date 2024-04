Apple Watch 10: LTPO Display soll längere Laufzeiten ermöglichen

Längere Laufzeiten sind ein Wunsch, den viele Smartwatch Nutzer haben und die Apple Watch bildet dabei keine Ausnahmen. In diesem Jahr könnte es tatsächlich etwas mehr Ausdauer für die Uhr geben, denn bei einem der größten Verbraucher – dem Display – will Apple auf neue Technik setzen, die hilft, Energie zu sparen. Konkret sollen die Apple Watch 10 LTPO Display bekommen, die man auch bereits aus den Smartphones kennt und die weniger Energie verbrauchen als die aktuellen Display Generation in der Apple Watch. Damit wird der Akku entlastet und längere Laufzeiten möglich.

Bei TheElec schreibt man dazu:

Die neue LTPO-OLED-Technologie wird auf die neue Apple Watch angewendet, die in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommt. Bisher wurde Oxid nur bei einigen Schalt-TFTs in LTPO OLED für die Apple Watch eingesetzt, aber ab neuen Produkten wird Oxid auch für die Ansteuerung von TFTs verwendet. Durch den Einsatz des neuen LTPO OLED kann der Stromverbrauch weiter gesenkt werden. Die Branche achtet auf die Möglichkeit, dass Apple das neue LTPO-OLED, bei dem Oxid eine größere Rolle spielt, auch auf andere Produkte wie das iPhone anwenden wird.

Leider fehlen bisher noch Details, wie groß der Unterschied beim Energieverbrauch durch die neue Technik sein wird, daher bleibt offen, wie lange man die Apple Watch 10 zukünftig ohne Nachladen nutzen kann. Schön wären natürlich mehrere Tage an Laufzeit, aber das dürfte wohl nicht erreicht werden.