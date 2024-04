Leitz Phone 3: Leica stellt neues Konzept Phone vor

Leica ist unter anderem Partner für die Kamera im Xiaomi 14 ultra, setzt aber zunehmend aber auch auf eigene Hardware um zu zeigen, was im Bereich der Kamerahandys möglich ist. Das neue Leitz Phone 3 setzt daher vor allem auf richtig viel Kameratechnik und soll ab April 2024 in Japan zur Verfügung stehen. Ein deutscher Start ist bisher nicht angekündigt, daher bleibt offen, ob die neuen Modelle auch nach Deutschland kommen werden.

Das Unternehmen schreibt zur Kamera:

Das Kernstück des Kamerawunders ist das rückseitige Kamerasystem, welches über ein Weitwinkelobjektiv mit einer effektiven Auflösung von 47,2 MP und einen 1-Zoll-CMOS-Bildsensor verfügt. Mit Octa PDAF für schnelles und präzises Fokussieren können selbst unter schwierigen Bedingungen beeindruckende Fotos aufgenommen werden. Die Frontkamera verfügt über 12,6 MP und ein großes Sichtfeld (FOV) von 78°. Mit der beeindruckenden F2.3-Blende gelingen bemerkenswerte Selfies und Videotelefonate.

Mit der “Leica Perspective Control” hat eine Softwarefunktion, die bisher nur in Leica Kameras zum Einsatz kam, erstmalig Einzug in die Smartphone-Fotografie gehalten. Sie korrigiert fallende Linien, insbesondere in der Architekturfotografie. Ein Gyroskop misst den Winkel, in dem die Kamera während der Aufnahme gehalten wird. Anschließend berechnet ein Algorithmus die Korrekturdaten. Das korrigierte Bild wird durch ein weißes Rechteck mit den Kanten des Bildes angezeigt. Wichtig für Profis: Die Korrekturen werden nur in der JPG-Datei verarbeitet, das Digital-Negative-Format (DNG) bleibt unangetastet. Dazu kommt ein neues Wasserzeichen, das Bildern einen professionellen Touch verleiht, indem es wichtige Kameraparameter wie Blende, ISO, Verschlusszeit, Brennweite und das LEITZ Logo zeigt.