iPhone 16: das sind die erwarteten Neuerungen bei den Pro-Modellen

In den letzten Tagen gab es eine ganze Reihe von neuen Details rund um die iPhone 16 Serie und vor allem die iPhone 16 pro Modelle (iPhone 16 pro und pro max) werden daher in diesem Jahr wohl deutlich weiterentwickelt und mit neuen Funktionen ausgestattet werden. Neben den technischen Weiterentwicklungen (die es in jedem Jahr gibt) werden die Modelle dabei auch größer ausfallen und eine eigene Taste für Bild- und Videoaufnahmen bekommen.

iPhone 16 Pro

6,3-Zoll-OLED-Display mit Micro-Lens (iPhone 15 Pro).

6,1″)

3355-mAh-Akku (15 Pro 3274 mAh)

48-MP-Ultraweitwinkelkamera und 5-fach-Telezoomobjektiv

Aufnahmetaste zum Aufnehmen von Fotos und Videos

WLAN 7

iPhone 16 Pro Max

6,9-Zoll-OLED-Display mit Micro-Lens (iPhone 15 Pro Max 6,7 Zoll)

4676-mAh-Akku (15 Pro Max 4422 mAh)

48MP Ultrawide-Kamera

Aufnahmetaste zum Aufnehmen von Fotos und Videos

WLAN 7

Wenig mehr Power beim Prozessor erwartet

Noch gibt es recht wenige Details zum kommenden A18 Pro Chipsatz, der in den iPhone 16 pro Modellen in diesem Jahr verbaut sein soll, aber die Hinweise deuten darauf hin, dass Apple wohl nicht auf eine massive Leistungssteigerung setzen wird. Nach aktuellen Gerüchten wird der Leistungszuwachs nur bei etwa 10 Prozent liegen und damit ist der A18 Prozessor eher eine moderate Weiterentwicklung des aktuelle A17 Pro Chipsatzes.

Allerdings dürfte das den meisten Nutzer wohl eher egal sein, denn es ist selten die Leistung, die für den Kauf eines aktuellen iPhone spricht und dazu bleibt offen, wie Apple in anderen Bereichen die Leistung steigert. In diesem Jahr soll wohl zum ersten Mal eine AI auf die iPhone kommen (wahrscheinlich Gemini Nano von Google) und daher wird Apple den Chipsatz wohl vor allem für die AI Nutzung optimieren und eventuell an dieser Stelle dann beim A18 pro nochmal mehr Leistung heraus holen.

Zuletzt aktualisiert: 13. April 2024