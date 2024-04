Samsung Galaxy A52s: April Update läuft, aber leider noch kein One UI 6.1

Samsung hat das Sicherheitsupdate für die Galaxy A52s Modellen auch in Deutschland gestartet und man kann daher bereits auf die neuste Version updaten und die Sicherheitslücken im April schließen. Die neue Version basiert dabei aber weiter auf One UI 6.0 und noch nicht auf der neueren One UI 6.1 Varianten. Die Build-Nummern lauten dabei: A528BXXS7FXC8/ A528BOXM7FXC8/A528BXXS7FXC8

One UI 6.1 wird es aber auch für die Galaxy A52 Serie geben. Aktuell sieht es so aus, als würde Samsung im Mai eine größere Update Welle auf die neusten One UI Version planen und daher scheint es recht wahrscheinlich, dass auch die Galaxy A52s im Mai die neuste Version bekommen. Leider wird es aber kein Galaxy AI geben. Samsung bietet allerdings für ältere Modelle auch ohne Galaxy AI Circle to Search und Magic Rewrite an. Eventuell wird es diese AI Funktionen daher dennoch für die Galaxy A52s geben.

